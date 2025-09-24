フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」 日頃のご愛顧に感謝を込めて――お客様感謝企画「4名様でのご来店で、1名様分が無料に！」
信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区、代表取締役：前田 裕幸）が運営する、ホテルプラザ神戸 最上階 フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別なキャンペーンを実施いたします。
【期間限定キャンペーン】4名様でのご予約で1名様分が無料に！
公式サイトからコースをご予約いただいたお客様限定で、期間中に「4名様でご来店いただくと1名様分のコース料金を無料」でご提供いたします。例えば、8名様でご来店の場合は2名様分が無料となり、大人数でのご利用ほどお得にご利用いただけます。ランチでもディナーでもご利用可能。お好きなコースをお選びいただけます。
対象期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）
ご利用条件：
- 4名様につき1名様無料となります。
- 本キャンペーンは公式サイトからの事前予約限定です。
- コースメニューのみ対象。ドリンク・追加オーダー・お子様料理は対象外です。
- 他の割引・特典との併用はできません。
詳細を見る :
https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/nep.html#hash0
ご予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/hotelplazakobe-neptune/reserve?_gl=1*1auljaz*_gcl_au*MTI1ODkwMjYzMi4xNzU3OTA0NTE2*_ga*MTAzNDUzNTA3OC4xNzAyODYyMzQ5*_ga_KF1E8GGLDS*czE3NTgwNjU5NjMkbzExNDYkZzEkdDE3NTgwNjY1NzgkajQ3JGwwJGgw
■秋の味覚が楽しめる新メニュー登場
「スマイリーネプチューン」では、季節の食材を贅沢に使用した本格フレンチをご用意しております。この秋は、旬の味覚をふんだんに取り入れた新メニューが登場。美しい眺望とともに、贅沢なひとときをお楽しみください。
■「デザートセレクションワゴン」サービス開始
彩り豊かなスイーツを心ゆくまで楽しめる「デザートセレクションワゴン」サービスが新登場。お席で、ひと口サイズのケーキやグラスデザートをお好きなだけお選びいただけます。平日のランチ・ディナーに加え、土日祝のランチコースでもご利用可能。時間制限はなく、何度でもおかわり自由なので、お食事の最後まで思う存分スイーツを堪能していただけます。
■フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」
海の風景を満喫できる最上階のメインダイニング
料金：ランチ3,000円～、ディナー8,500円～（税サ込）
※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合があります。
※会場の貸切や営業状況により、営業日が変更となる場合があります。
※写真はイメージです。
公式サイト :
https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/nep.html
施設名：ホテルプラザ神戸
■住所：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）
■TEL：078-846-5400 ■FAX：078-846-5411
■アクセス
〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、
六甲ライナーマリンパーク行「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分
〈 車 〉 阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、
阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分
※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分
地上19階 地下2階
地下1・2階：駐車場
3階：フロント・ケーキショップ「KARIN」
11階：バンケットルーム・チャペル
12階～17階：客室
18階：レストラン・バンケットルーム
客室：139室
ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp
お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5400（代表）
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）