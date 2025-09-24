フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」 日頃のご愛顧に感謝を込めて――お客様感謝企画「4名様でのご来店で、1名様分が無料に！」

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社（本社：神戸市東灘区、代表取締役：前田 裕幸）が運営する、ホテルプラザ神戸 最上階 フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、特別なキャンペーンを実施いたします。

【期間限定キャンペーン】4名様でのご予約で1名様分が無料に！

公式サイトからコースをご予約いただいたお客様限定で、期間中に「4名様でご来店いただくと1名様分のコース料金を無料」でご提供いたします。例えば、8名様でご来店の場合は2名様分が無料となり、大人数でのご利用ほどお得にご利用いただけます。ランチでもディナーでもご利用可能。お好きなコースをお選びいただけます。

対象期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

ご利用条件：

- 4名様につき1名様無料となります。- 本キャンペーンは公式サイトからの事前予約限定です。- コースメニューのみ対象。ドリンク・追加オーダー・お子様料理は対象外です。- 他の割引・特典との併用はできません。詳細を見る :https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/nep.html#hash0ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/hotelplazakobe-neptune/reserve?_gl=1*1auljaz*_gcl_au*MTI1ODkwMjYzMi4xNzU3OTA0NTE2*_ga*MTAzNDUzNTA3OC4xNzAyODYyMzQ5*_ga_KF1E8GGLDS*czE3NTgwNjU5NjMkbzExNDYkZzEkdDE3NTgwNjY1NzgkajQ3JGwwJGgw

■秋の味覚が楽しめる新メニュー登場

「スマイリーネプチューン」では、季節の食材を贅沢に使用した本格フレンチをご用意しております。この秋は、旬の味覚をふんだんに取り入れた新メニューが登場。美しい眺望とともに、贅沢なひとときをお楽しみください。

■「デザートセレクションワゴン」サービス開始

彩り豊かなスイーツを心ゆくまで楽しめる「デザートセレクションワゴン」サービスが新登場。お席で、ひと口サイズのケーキやグラスデザートをお好きなだけお選びいただけます。平日のランチ・ディナーに加え、土日祝のランチコースでもご利用可能。時間制限はなく、何度でもおかわり自由なので、お食事の最後まで思う存分スイーツを堪能していただけます。

■フレンチレストラン「スマイリーネプチューン」

海の風景を満喫できる最上階のメインダイニング

料金：ランチ3,000円～、ディナー8,500円～（税サ込）

※気候や食材の仕入れ状況により、メニュー内容が変更となる場合があります。

※会場の貸切や営業状況により、営業日が変更となる場合があります。

※写真はイメージです。

公式サイト :https://www.hotelplazakobe.co.jp/restaurant/nep.html

施設名：ホテルプラザ神戸

■住所：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号（六甲アイランド内）

■TEL：078-846-5400 ■FAX：078-846-5411

■アクセス

〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、

六甲ライナーマリンパーク行「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分

〈 車 〉 阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、

阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分

※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分



地上19階 地下2階

地下1・2階：駐車場

3階：フロント・ケーキショップ「KARIN」

11階：バンケットルーム・チャペル

12階～17階：客室

18階：レストラン・バンケットルーム

客室：139室



ホームページURL：https://www.hotelplazakobe.co.jp

お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5400（代表）

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）