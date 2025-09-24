【グランドプリンスホテル新高輪】秋空のもと、開放的なプールサイドで炎の“ゆらぎ”に心和らぐひとときを 手ぶらで安心な焚き火体験を楽しむ「Rooftop Lounge YURAGI」を今秋も開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

キャンプグルメでご家族の秋の思い出作り

グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-1 総支配人：高橋禎久）は、都心にあるルーフトッププールのプールサイドにて、手ぶらで焚き火体験をお楽しみいただける「Rooftop Lounge YURAGI（ルーフトップ ラウンジ ユラギ） キッズウィークエンド」を2025年10月11日（土）から11月3日（月・祝）までの期間に6日間限定で開催いたします。

暑い夏が過ぎ、おでかけ意欲が高まる秋。心地よい秋の風を感じながら、非日常空間でリフレッシュをするひとときをお過ごしいただこうと、開放的なプールサイドで心と身体が満たされる焚き火体験を今秋も開催いたします。

今回新登場するメニューは、ホテルパティシエ特製の「おいもづくしのモンブランパフェ」。旬の芋スイーツを大空のもとで味わう贅沢な時間をお過ごしいただけます。また「BBQセット（事前予約制）」では2種の牛肉や和風塩麹マリネのポークをご堪能いただけるほか、特典として毎回好評の「わたあめ作り体験」をお楽しみいただけます。焼きマシュマロや焼きカマンベールチーズなどのキャンプグルメとBBQグルメを一度に味わう、忘れられない秋の思い出作りが叶います。

都心のホテルでありながら心が和らぐ空間で、爽やかな秋風を感じる癒やしの焚き火体験をお届けいたします。

「Looftop Lounge YURGI キッズウィークエンド」概要

開放的なプールサイドでバーベキュー「おいもづくしのモンブランパフェ」が初登場

【期日】 2025年10月11日（土）～13日（月・祝）、11月1日（土）～3日（月・祝）

【時間】 １.11:00A.M.～1:00P.M. ２.1:30P.M.～3:30P.M. ３.4:00P.M.～6:00P.M.

【場所】 グランドプリンスホテル新高輪 2F スカイプール

BBQセット \7,000（2人前程度） ※事前予約限定

お肉盛り合わせ＜2種の外国産牛肉・ケイジャンチキン シトラス風味・和風塩麹マリネのポーク＞、

野菜ブロシェット、ワンドリンク

＊わたあめ作り体験付き

わたあめ作り体験

アペリティフセット \5,000

厚切りベーコン、2種のソーセージ、焼きカマンベールチーズ、彩り野菜、ワンドリンク

アラカルト

焼きマシュマロ、南インド風スパイシービーフカレー、ミックスサンドウィッチ、

焼きおにぎり、黒トリュフ風味のポテトチップス、キッズプレート など

焼きマシュマロ

＜お問合せ＞ グランドプリンスホテル新高輪（代表） TEL:03-3442-1111

Webサイト :https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/contents/rooftoploungeyuragi/

※当商品につきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去はいたしかねます。

※上記料金には、消費税・サービス料が含まれております。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（9月24日）の情報です。