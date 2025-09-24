【月海つくね×ヴィレッジヴァンガード】 ～限定コラボグッズが登場！～
＼次世代コスプレイヤー・月海つくね、魅力全開グッズ登場！／
次世代コスプレイヤー・月海つくねの魅力をぎゅっと凝縮したグッズが登場！
スタッフエプロン姿や店内でのコスプレ姿など、普段見られないクールでキュートな表情をそのままデザイン。見ているだけで心が躍るグッズをぜひチェックしてみてください！
【商品詳細】
■ZINE \2,000（税込）
【素材】
コート紙180kg
【サイズ】
B5（8P）
■月めくりカレンダー \2,000（税込）
【素材】
合成紙
【サイズ】
173mm×145.5mm
■ビッグアクリルスタンド \5,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W112mm×H268mm
■ビッグアクリルスタンド エプロン \5,500（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W110mm×H268mm
■Tシャツ \5,000（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
【受注期間】
2025年9月24日（水）17：00～2025年10月12日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年11月中旬～2025年12月上旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22033/
