【月海つくね×ヴィレッジヴァンガード】 ～限定コラボグッズが登場！～

＼次世代コスプレイヤー・月海つくね、魅力全開グッズ登場！／

次世代コスプレイヤー・月海つくねの魅力をぎゅっと凝縮したグッズが登場！

スタッフエプロン姿や店内でのコスプレ姿など、普段見られないクールでキュートな表情をそのままデザイン。見ているだけで心が躍るグッズをぜひチェックしてみてください！

【商品詳細】

■ZINE \2,000（税込）

【素材】

コート紙180kg

【サイズ】

B5（8P）

■月めくりカレンダー \2,000（税込）

【素材】

合成紙

【サイズ】

173mm×145.5mm



■ビッグアクリルスタンド \5,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W112mm×H268mm



■ビッグアクリルスタンド エプロン \5,500（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W110mm×H268mm



■Tシャツ \5,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm

【受注期間】

2025年9月24日（水）17：00～2025年10月12日（日）23：59

【お届け予定日】

2025年11月中旬～2025年12月上旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22033/

