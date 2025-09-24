【月海つくね×ヴィレッジヴァンガード】 ～限定コラボグッズが登場！～

＼次世代コスプレイヤー・月海つくね、魅力全開グッズ登場！／


次世代コスプレイヤー・月海つくねの魅力をぎゅっと凝縮したグッズが登場！


スタッフエプロン姿や店内でのコスプレ姿など、普段見られないクールでキュートな表情をそのままデザイン。見ているだけで心が躍るグッズをぜひチェックしてみてください！


【商品詳細】



■ZINE　\2,000（税込）




【素材】
コート紙180kg


【サイズ】
B5（8P）



■月めくりカレンダー　\2,000（税込）




【素材】


合成紙


【サイズ】


173mm×145.5mm



■ビッグアクリルスタンド　\5,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


W112mm×H268mm



■ビッグアクリルスタンド　エプロン　\5,500（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


W110mm×H268mm



■Tシャツ　\5,000（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm


L：身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm


XL：身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm


【受注期間】



2025年9月24日（水）17：00～2025年10月12日（日）23：59


【お届け予定日】



2025年11月中旬～2025年12月上旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22033/


【関連リンク】



▼『月海つくね』公式X


https://x.com/xaiabp


▼『月海つくね』公式Instagram


https://www.instagram.com/xaiabp/



