【楔ケリ先生画業10周年記念イベント『狂い鳴くのは僕の番』コラボカフェ&複製原画展】マンガ展×FirstMoverStudio の共同企画で中国・上海で25年10月2日から開催決定！
株式会社TORICO
株式会社TORICO(本社:東京都千代田区 代表:安藤拓郎)が運営するマンガ展と、FirstMoverStudio の共同企画として、【楔ケリ先生画業10周年記念イベント『狂い鳴くのは僕の番』コラボカフェ&複製原画展】を2025年10月2日から中国・上海にて開催することが決定しました。
前期はマンガ展にて2021年10月に開催した【『狂い鳴くのは僕の番』5th Anniversary Recollection of Note】のリバイバル開催、後期はマンガ展にて2025年6月に開催した【楔ケリ画業10周年記念イベント『Starry Trail』】のリバイバル開催をいたします。
タイトル：楔Keri画業10周年纪念主题店&复制原画展
前期日程：2025年10月2日～10月19日
後期日程：2025年10月23日～11月16日
会場：上海市黄浦区南京東路830号 第一百貨商業センターC館5階
時間：11:00～21:00(現地時間)
入場料：25元 ※全日程事前入場予約制
【主催】株式会社TORICO・FirstMoverStudio
【リアルタイム情報】X（旧Twitter）:https://x.com/manga10_torico
▼FirstMoverStudioのSNSアカウントにてより詳しい情報をご確認いただけます。
Weibo：https://weibo.com/u/7982275090
Redbook：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/62505f9100000000100049c1