『ソニックレーシング クロスワールド』エンディングテーマ曲がCreepy Nutsの「Get Higher」に決定

株式会社セガは、2025年9月25日（木）に発売予定の『ソニックレーシング クロスワールド』について、Creepy Nutsの「Get Higher」がエンディングテーマ曲となることを発表しました。ゲーム内のジュークボックスで曲を設定し、レース中にお楽しみいただくことも可能です。

■Creepy Nutsの「Get Higher」がゲーム内のジュークボックスに追加！ プレイ動画公開！

日本発のヒップホップユニットとして世界で活躍するCreepy Nutsと、日本発で世界中に知られる「ソニック」が、ジャンルを超えた奇跡のコラボレーションを実現しました。音楽とゲーム、それぞれの分野で培われたスピード感とクールな表現のコラボレーションをお楽しみください。ゲーム内の「ジュークボックス」機能では、Creepy Nutsの楽曲を選択することで、レースBGMを変更してプレイをお楽しみいただけます。

ジュークボックス プレイ動画（Creepy Nuts「Get Higher」）

https://youtu.be/y3fzxTwGMSc(https://youtu.be/y3fzxTwGMSc)

Get Higher

https://youtu.be/yTa21loXxUE?si=Tyh1mlXkye4gfy-d(https://youtu.be/yTa21loXxUE?si=Tyh1mlXkye4gfy-d)

Creepy Nutsとは

日本三連覇のラッパー「R-指定」と世界一のDJ「DJ松永」によるHIP HOPユニット。

2017年にSony Musicよりメジャーデビュー。

2021年にアルバム「Case」収録曲の「のびしろ」が国内で話題を呼び、自身初のストリーミング累計再生数1億回を突破。

2024年に配信シングル「Bling-Bang-Bang-Born」が国内外のチャートを席巻し、ストリーミング累計再生数7億回を記録。

2025年2月にはアルバム「LEGION」をリリース、自身最大となる東京ドーム公演を開催し、即日完売となった。

10月には初となるアジアツアーを開催する。

Sony Music Labels Inc.

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをいち早くお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【『ソニックレーシング クロスワールド』とは】

『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレース体験が待っています。

レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマンなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。

マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化。70種類以上のガジェットで、自分だけの組み合わせを見つけましょう。

また、オンラインでは世界中のプレイヤーと、異なる対応プラットフォームのネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。最大12人と対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、様々なモードが楽しめます。

(C)SEGA

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)ATLUS. (C)SEGA.

TM & (C) Mojang AB.

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

2025年9月25日（木）発売予定

※PC(Steam、Epic Games Store)版は9月26日（金）発売予定

※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

※デジタルデラックス版に収録されているシーズンパスやコラボレーションDLCについては単体販売も予定しております。

※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。

※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。