SBCメディカルグループ、美容医療の教科書を書籍化

SBC Medical Group Holdings Inc.

湘南美容クリニックをはじめ、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）の連結子会社であるSBCメディカルグループは、居川 和広 医師（湘南美容グループ 代表補佐）、西川 礼華 医師（湘南美容グループ 皮膚科全体統括）両医師監修のもと、看護教育部が執筆を手がけた新刊「美容看護学：美容医療の基本と看護ケアがわかる」を2025年9月29日（月）にメディカ出版より刊行いたします。

「美容看護学：美容医療の基本と看護ケアがわかる」は、美容外科・美容皮膚科における知識と看護の基本を体系的にまとめた専門書です。制度や歴史といった基礎から、施術ごとの看護や現場で必要とされる実践知識までを幅広く網羅し、300点以上の症例写真やイラスト、さらに手術・施術のイメージ動画を収録することで、文章だけでは伝わりにくい現場感を直感的に理解できる構成となっています。湘南美容クリニックが長年培ってきたマニュアルやデータ、教育ノウハウを凝縮し、看護学生や美容看護師を志す方、現職の美容看護師をはじめ、美容医療に携わるすべての方に役立つ実践的な内容を体系的に学べる構成となっています。本書はSBCメディカルグループホールディングスCEO相川が理事長を務めるSBC東京医療大学で教科書として採用されている内容をもとに書籍化したものであり、現在、全国書店およびオンライン書店にて予約受付中です。Amazonおよびメディカ出版公式ストアでは20ページの立ち読みも公開されています。

発売概要

書名：美容看護学：美容医療の基本と看護ケアがわかる

監修：居川 和広（湘南美容グループ 代表補佐）、西川 礼華（湘南美容グループ 皮膚科全体統括）

執筆：SBCメディカルグループ 看護教育部

出版社：メディカ出版

発売日：2025年9月29日（月）

定価：4,950円（税込）

販売場所：全国の書店およびオンライン書店

URL：

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4840488592/

・メディカ出版公式ストア https://store.medica.co.jp/item/302090100

監修医コメント

湘南美容グループ 代表補佐 居川 和広 医師

美容医療を志す方々と共に学びを深めたいという思いから、本書をまとめました。美容医療の歴史や制度から最新の施術に至るまでを整理し、体系的に学べる構成を意識しています。看護学生や美容看護師の皆さんにとって学びの支えとなり、安心してお客さまに寄り添う力につながれば幸いです。

居川医師のプロフィールについてはこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/igawa/)をご覧ください。

湘南美容グループ 皮膚科全体統括 西川 礼華 医師

美容医療の現場では、施術の多様化に伴い、看護師に求められる知識と判断力も年々高度化しています。本書は、臨床の現場で培われた知識やノウハウを実践的にまとめ、日々のケアに役立てられる内容といたしました。美容医療に携わる皆さまが、確かな知識に基づいて自信を持って看護に取り組む一助となれば嬉しく思います。

西川医師のプロフィールについてはこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/nishikawa-a/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり259院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/

【本件に関するお問合せ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp