2025年9月20日

片山チエン株式会社

報道関係者各位

片山チエン株式会社 社長交代のお知らせ

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市 URL：http://www.kana.co.jp）は、２０２５年９月２０日付で、片山 圭 が代表取締役社長を退任し、 松井 保彦 が

代表取締役社長に就任することを発表いたします。また、現 代表取締役社長の

片山 圭 は代表取締役会長に就任いたします。

新社長就任のコメント

創業家以外から初の社長就任

１９５８年の設立以来、「エネルギー伝達商品の安定供給」を経営理念に掲げ、歩みを

続けてまいりました片山チエン株式会社は、２０２５年９月より新たな経営体制へと

移行し、このたび創業家以外から初めて、私が代表取締役社長に就任いたしました。

長期VISION「NextStage2030」への挑戦

私に課せられた使命は、ＫＡＮＡグループの長期VISIONである「NextStage2030」を必ず達成し、事業を次の世代へ確実に継承していくことです。

その実現に向け、「即断・即決・即実行」を経営の基本姿勢とし、スピード感をもって取り組んでまいります。さらに、「やってみる・やめてみる・失敗してみる」を恐れず

挑戦を重ね、企業の成長を支える基盤を着実に築いてまいります。

世界一安定供給を約束できるブランドへ

片山チエン株式会社のブランド「ＫＡＮＡ」は、今後もお客様の視点を重視し、

「世界一安定供給を約束できるブランド」を目指して、製品を提供し続けてまいり

ます。創業100年を超える歴史を礎に、次の100年を見据え、「NextStage2030」の達成に

全力で取り組んでまいります。皆さまの一層のご支援とご指導を賜りますよう、

心よりお願い申し上げます。

【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、販売。３万種類、３００万点以上の商品を常に在庫し、午後 ５時までのご注文は当日に出荷いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」を

ミッションに”新たな価値”を創造し続けます。

以上