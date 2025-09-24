変わる伝説、新たな歴史『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』2026年2月12日（木）発売！ ～2人の男の熱いドラマを「極クオリティ」で描く～

株式会社セガ

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/(https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/)

アナウンストレーラー：https://youtu.be/y7oZzUHJ1J8(https://youtu.be/y7oZzUHJ1J8)

RGG DIRECT：https://youtu.be/1vYtqFHmuKQ(https://youtu.be/1vYtqFHmuKQ)

株式会社セガは、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM) 2、Xbox Series X|S、PC(Steam)用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』を、2026年2月12日（木）に発売することを決定しました。

さらに、それぞれの物語の一端や主要キャストが明かされるアナウンストレーラーを公開。バトルスタイルやサイドコンテンツ等の詳しいゲーム情報について、開発者自らが紹介する配信番組「RGG DIRECT」も公開中です。

本作は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと制作され、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』、この2作品が1本に収録されたタイトルです。

『龍が如く 極３』は、2009年に発売された『龍が如く３』を「極クオリティ」で鮮やかに蘇らせたタイトル。数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。

そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。

■主要キャスト発表

『龍が如く 極３』の主要キャストとして、中村獅童さん、笠松将さん、宮迫博之さん、宮川大輔さん、徳重聡さん、石橋凌さん、渡哲也さん、香川照之さんが出演、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、中村獅童さん、宮迫博之さん、松田賢二さん、徳重聡さんの出演が決定しました。

豪華出演陣が演じる魅力的なキャラクターにも注目ください。

■『龍が如く 極３』

●ストーリー：平穏が壊された時―― 伝説の龍の「生き様」が蘇る。

近江連合との抗争を終え、桐生一馬は東城会の未来を堂島大吾に託し、遥と共に沖縄へ移住。育ての親・風間新太郎ゆかりの児童養護施設「アサガオ」を営み、桐生は子供たちと穏やかな日々を送っていた。

しかしその平穏は、政府の推進するリゾート開発計画により脅かされることになる。利権争いに揺れる「アサガオ」、跡目を巡り火花を散らす東城会、そして政界をも巻き込む巨大な陰謀――。

全ての渦が交わる時、桐生一馬の新たな戦いが幕を開ける。

●登場人物紹介

元東城会四代目会長

桐生一馬（出演：黒田崇矢）

琉道一家組長

名嘉原茂（出演：石橋凌）

琉道一家若頭

島袋力也（出演：笠松将）

琉道一家若衆

幹夫（出演：宮川大輔）

東城会六代目会長

堂島大吾（出演：徳重聡）

東城会若頭補佐及び直系三代目錦山組組長

神田強（出演：宮迫博之）

東城会若頭補佐及び直系白峯会会長

峯義孝（出演：中村獅童）

東城会若頭補佐及び直系浜崎組組長

浜崎豪（出演：香川照之）

防衛大臣

田宮隆造（出演：大塚明夫）

桐生と沖縄で暮らす少女

澤村遥（出演：釘宮理恵）

アサガオの子供たち

●バトル：2つのバトルスタイルを操る「最強の桐生一馬」

『龍が如く 極３』の桐生は、「堂島の龍・極」、「琉球スタイル」という2つのバトルスタイルを使用可能です。

「堂島の龍・極」は豪快かつ無双感あふれる喧嘩アクションスタイル。桐生一馬の代名詞でもあるバトルスタイル「堂島の龍」の「究極進化系」をコンセプトに、シリーズ史上最多の攻撃技を搭載しています。

「琉球スタイル」は、沖縄に伝わる武器術をモチーフとした爽快かつテクニカルな武器アクションスタイル。8種類の武器を駆使した多彩なコンボ技が繰り出せます。

能力強化では過去最大数の技が獲得できます。さまざまなミッションや修行をこなして桐生を鍛錬し、自分好みに桐生を成長させましょう。

さらに今作では、携帯電話にストラップなどを装備することで桐生のモチベーションを上げて、バトル能力を向上させる新機能も搭載しています。

●アドベンチャー：伝統と自然が息づく沖縄を遊びつくせ！

琉球街

児童養護施設「アサガオ」

南国の陽光と海風が包む沖縄。観光客で賑わう琉球街は、色鮮やかな店と人の活気に満ちています。静かな海辺には、桐生が子どもたちと暮らす児童養護施設「アサガオ」が佇んでいます。

アサガオライフ：子供たちに全力で向き合い、最高のパパとなれ！

沖縄で養護施設「アサガオ」を営む桐生。『龍が如く 極３』では、そんなアサガオでの子供たちとの生活を楽しむことができます。料理、家庭菜園、宿題の世話、ミシンがけ、魚釣り、虫捕り……様々な家事や子供たちとの交流を通じて、父親としても人間としても、桐生を成長させていきましょう。桐生が父親として成長すればするほどに、やれることが増えていきます。

日々の交流の中で絆を深めていくと、子供たちそれぞれの絆サブストーリーも発生。子供たちが抱える想いや夢に対し真摯に向き合う、桐生の新たな一面や、心温まるドラマをお楽しみください。

最強列伝 ツッパリの龍：仲間を集めて最強のツッパリチームを目指せ！

沖縄の街を守るために、地元のレディースチームと共に敵と戦っていくチームバトルコンテンツです。チームの会長となった桐生は、共に戦う仲間を集め、育てながら、激しいチームバトルを繰り広げます。敵の拠点をバイクで駆け巡りながら攻略する戦略性の高いルールもあり、今までとは一味違うスペクタクルなバトルが展開します。

メンバーの編成のほか、バトルに使う兵器の購入、特攻服やバイクのカスタマイズも可能。最強にカスタマイズしたチームで敵陣に切り込み、沖縄の平和を守りましょう！

●プレイスポット

『龍が如く 極３』では、琉球街と神室町、それぞれの舞台で多くの遊びを楽しめます。タイミングを合わせてポーズを決める「プリサークル」、狙いを定めてストライクを狙う「ボウリング」のほか、ゴルフやダーツ、カラオケ、UFOキャッチャー、カジノ、賭場、麻雀など、バラエティ豊かな遊びを堪能できます。

■『龍が如く３外伝 Dark Ties』

●ストーリー：極道に魅せられた男が求めた、闇色の「生き様」――

2007年。峯義孝はベンチャー企業を立ち上げ成功へ導くも、信じた仲間の裏切りにあい、全てを失った。あてもなく街を歩く中、極道同士の凄惨な抗争に目撃することに。

子分が渡世の親をかばい命を落とす姿――それは損得を超えた、峯が渇望してきた「絶対的な絆」だった。そのときに守られ、生き残った親分の名は堂島大吾。日本最大の極道組織・東城会の六代目会長その人だった。

峯は見ることのできない絆を求めて東城会の若衆である神田に近づく。これは、峯義孝という男が極道の世界に足を踏み入れ、東城会を駆け上がるまでを描いた物語――。

●登場人物紹介

元ベンチャー企業会長

峯義孝（出演：中村獅童）

東城会直系錦山組若衆

神田強（出演：宮迫博之）

東城会直系錦山組二代目代行

碇新平（出演：松田賢二）

東城会六代目会長

堂島大吾（出演：徳重聡）

●バトル：冷酷と狂気が交錯するダークアクション

峯の戦闘スタイルは、シュートボクシングをベースにしたスタイリッシュなもの。相手の隙をつき、洗練されたコンビネーションで敵を叩きのめしていきます。空中を縦横無尽に駆け抜け、敵を翻弄することも可能です。

そして、内なる闇を解放する“闇覚醒”によりアクションが変貌。非道で容赦のない連撃、闇の力を宿した必殺の一撃で、敵の息の根が止まるまで暴走します。

●アドベンチャー：神室町を「峯で」「クールに」遊び尽くせ！

神室町

欲望と野心が交錯する眠らない街。飲食店や酒場、娯楽施設がひしめき合い、この街は訪れる者を魅了します。東城会直系錦山組の事務所もこの地に構えています。

●神田カリスマプロジェクト：知恵と機転で切り拓く峯の一大プロジェクト

高みを目指す神田に、彼の評判を上げることを命じられた峯。知恵と機転を利かせて神田のかわりに様々な依頼や問題を解決し、神田をカリスマに仕立てることを目指していくことになります。

街中には多くの悩みを抱えた住民が存在し、彼らの悩みを解決していくことで、神田の評判が上がっていきます。時にはシリアスな問題に直面することも。峯がどのように問題に向き合うのかは必見です。

さらに進行することで、神田との人間関係を深く描く「絆ドラマ」に発展していきます。

●地下ファイトクラブ：暴力と知略をもって闇のゲームを生き残れ！

「地下ファイトクラブ」は、様々なルールのバトルを楽しめる『龍が如く３外伝 Dark Ties』専用のバトルスポットです。

最大の目玉は「サバイバル・ヘル」という、生き残りをかけたバトルモード。地下ダンジョンで多くのハンターたちの猛攻の中を生き抜き、ゴールにたどり着けばクリアとなります。

ダンジョン内には多くの宝が隠されており、それらを生きて持ちかえることで峯が強化されていきます。宝は、峯の攻撃スキルを増やすものや、傭兵を金で雇えるようになるものなど様々。それらを駆使してさらに難しいダンジョンを生き抜き、多くの賞金を手に入れましょう。

●プレイスポット

本作では、神室町に存在するバラエティ豊かなプレイスポットを堪能できます。ビリヤードやバッティングセンター、ダーツなど、普段はクールな峯が全力で遊ぶ姿は必見！ 人気プレイスポット「カラオケ」では、峯が人気曲「ばかみたい」を熱唱します。

また、一部スポットは兄貴分である神田と一緒に楽しむこともできます。プレイスポットを通して、峯の新たな一面を楽しんでください。

■プレオーダー受け付け中！ 予約特典はDLC「ツッパリメンバー 春日一番」

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』（パッケージ版・デジタル版）をご予約いただくと、ゲーム内で使用できるダウンロードコンテンツ（DLC）として、シリーズ人気キャラの“春日一番”がツッパリの龍のメンバーに追加される「ツッパリメンバー 春日一番」が予約特典として付いてきます。

※デジタル版は2026年2月11日（水）23:59までに予約購入いただいた場合、本特典が付属します。

※本コンテンツは『龍が如く 極３』にてご利用できます。

※本コンテンツをご利用いただくには、別売りの『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』本編が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。

※「ツッパリメンバー 春日一番」は、『龍が如く 極３』のツッパリの龍のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「ツッパリメンバー 春日一番」は、鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。

■DLC「デラックスアップグレード」

「デラックスアップグレード」を購入すると、スタンダード・エディションをデラックス・エディションへアップグレードできます。

シリーズ人気キャラクターが「ツッパリの龍」のチームメンバーに加わるほか、携帯をカスタマイズできるパーツやコーディネートアイテム、BGM追加など様々な追加コンテンツが利用可能になります。

＜「デラックスアップグレード」収録内容＞

・DLC「レジェンダリーコーディネートセット」

・DLC「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」

・DLC「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」

・DLC「携帯カスタマイズセット」

・DLC「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」

また、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編と、デラックスアップグレードの内容がセットになった『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションもデジタル版で販売いたします。

※「レジェンダリーコーディネートセット」は、『龍が如く 極３』二章のコーディネート要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。

※「携帯カスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』一章の携帯要素解放イベント後に受け取ることができます。

※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」は、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』各一章のCD要素解放後に受け取ることができます。

※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」以外のコンテンツは、『龍が如く 極３』にてご利用できます。

※コーディネート、ツッパリメンバー、ツッパリ・カスタマイズアイテム、携帯カスタマイズアイテム、アイテム「CD」のダウンロード購入分に関しては、鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。

■「東京ゲームショウ2025」に出展

9月25日（木）～28日（日）に開催される（一般公開日は9月27日（土）・28日（日））「東京ゲームショウ2025」セガ／アトラスブースでは、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』をいち早く体験できる体験プレイコーナーに加えて、フォトスポットやステージショウなどを予定しています。

体験プレイコーナーでは、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』、いずれか遊びたい方をプレイすることができます。ゲームを体験いただいた方には、「『龍が如く』20周年 オリジナルサコッシュ」をプレゼントいたします。

また、同ブース内のNintendo Switch 2版『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』『龍が如く 極』『龍が如く 極２』展示コーナーで、『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』『龍が如く 極』『龍が如く 極２』『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の予約証明、もしくは、いずれかのタイトルを「ウィッシュリスト」に登録している画面をご提示いただいた方には、「『龍が如く』20周年 オリジナルクリーナークロス」をプレゼントいたします。

「龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル」のメンバーシップ画面を、該当スタッフに提示いただくと「龍が如く メンバーシップスタンプ入りチャット風シール（A7サイズ）」をプレゼントいたします。

またセガ／アトラスブースでは、「『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』桐生なりきりお面」と「『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』峯なりきりお面」を配布いたします。

セガ／アトラスブース内のステージでは、さまざまなプログラムを実施。ガーリィレコードチャンネルによるグッズ紹介や、大塚明夫さんをゲストにお呼びしてのコーナー、さらに黒田崇矢さんらが登場する「龍スタTV」出張版を予定しています。ステージの様子はセガ公式YouTubeで生配信するので、会場にご来場予定の方も、ご自宅で楽しまれる方も、セガ／アトラスブースにご注目ください。

▲『龍が如く』20周年 オリジナルサコッシュ／▲『龍が如く』20周年 オリジナルクリーナークロス

▲「龍が如く」メンバーシップスタンプ入りチャット風シール（A7サイズ）／▲『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』桐生なりきりお面/峯なりきりお面

※ノベルティはなくなり次第、配布終了となりますのでご了承ください。

■セガ／アトラスTGS2025特設サイト

https://tgs.sega.jp/2025/ja/(https://tgs.sega.jp/2025/ja/)

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（エックス）アカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

【製品概要】

商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties

対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：2026年2月12日（木）発売予定

価格：

パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）

デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）

※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：

『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之

『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。