A BATHING APE(R)︎¤¬»¥ËÚÂç´Ý¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡ª
Åìµþ¡¢¸¶½É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÖA BATHING APE(R)︎¡Ê°Ê²¼¡¢BAPE(R)︎¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢»¥ËÚÂç´Ý5³¬ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç´ÝÉ´²ßÅ¹¤Ç¡¢BAPE(R)︎¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£ABC CAMO¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Áõ¾þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
SAPPORO DAIMARU TEE / \11,000- (ÀÇ¹þ)SAPPORO DAIMARU BABY MILO(R)︎ TEE / \11,000- (ÀÇ¹þ)
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä£²·¿¤¬ÅÐ¾ì¡£Àã¤Î·ë¾½¤ä»¥ËÚ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ±îµª¹Ô¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢»¥ËÚ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö»þ·×Âæ¡×¤ò°Ï¤àBABY MILO(R)︎¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢´°ÇäÉ¬»ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
SPECIAL GIFT WITH PURCHASE
30,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍAPE HEAD¤Î»É½«Æþ¤êº£¼£»º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
»¥ËÚ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÈBAPE(R)︎¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LOCATION
¡ÚA BATHING APE(R)︎ Âç´Ý»¥ËÚPOPUP¡Û
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
½ÐÅ¹½»½ê¡§
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ£µ¾òÀ¾£´ÃúÌÜ£· Âç´Ý»¥ËÚ5³¬
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê¿Â»ÎÉþ¡¦ÉØ¿ÍÉþ¡¦»þ·×¡¦ÊõÀÐ¡¦¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥µ¥í¥ó¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§
10:00～20:00
Instagram : @bape_japan
Facebook : @BAPE.OFFICIAL
X : @BAPEOFFICIAL
LINE : @bape
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè / For more information :
BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA
Tel: 03-3407-2145
¥×¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè / Press Inquiries
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô/ Marketing Department Tel:03-5410-6310
³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥¦¥§¥¢/ NOWHERE CO., LTD.