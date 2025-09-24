『龍が如く０ 誓いの場所 Director′s Cut』PlayStation(R)5、Xbox Series X|S版が12月8日（月）PC（Steam）版が12月9日（火）に発売決定

株式会社セガ

株式会社セガは、アクション・アドベンチャーゲーム『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』のPlayStation(R)5、Xbox Series X|S版を2025年12月8日（月）、PC（Steam）版を2025年12月9日（火）に発売することを決定いたしました。

『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』は、バブル時代（1988年）の東京・神室町と大阪・蒼天堀という二つの巨大な歓楽街を舞台に、二人の若き主人公・桐生一馬と真島吾朗を中心とした物語が展開するアクションアドベンチャーです。桐生と真島には、それぞれ3つの専用バトルスタイルが存在し、誰でも簡単操作で爽快感あふれる喧嘩アクションバトルを楽しむことができます。

新要素として、当時未収録となった重要人物たちのシーンを新たに収録しています。また、インターネットを通じて最大4人で一緒に遊べる「カチコミオンラインバトル」も遊ぶことができます。（一部機種では発売後に配信予定のアップデート適用後、利用可能となります）

●登場キャラクター

目覚めの時を待つ“龍”

桐生一馬（出演：黒田崇矢）

東日本最大の極道組織東城会。その直系二次団体・堂島組に所属する組員。幼くして両親を亡くし、堂島組若頭である風間新太郎が設立した養護施設「ヒマワリ」で育てられた。

風間の背を追うように極道になった桐生は、“ある殺人事件”をきっかけに組内で窮地に立たされ、その矛先は恩人である風間にも向けられることになる。

大切な者を護るため、堂島組からの組抜けを決意する桐生。だがその想いの前に堂島組3人の若頭補佐が立ち塞がる。

檻に囚われた“犬”

真島吾朗（出演：宇垣秀成）

大阪・蒼天堀でひときわ賑わうキャバレー「グランド」の支配人。わずかな期間でグランドを人気店に押し上げた手腕に、人々は真島を“夜の帝王”と呼ぶ。

しかし、その真の姿はいつ消されてもおかしくない状況下に“飼われている”元極道。かつて東城会に所属していた真島は、組織に意向に逆らったため、凄まじい監禁拷問の末、飼い殺しの生活を送っていた。

支配人として出口の見えない真島は、東城会復帰への唯一の条件を提示される。それは、ある一人の人物を真島のその手でこの世から抹殺することだった……

【製品概要】

商品名：龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2 / PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / PC（Steam）

発売日：

Nintendo Switch(TM) 2版 発売中（2025年6月5日（木）発売）

PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S版 2025年12月8日（月）発売予定

PC（Steam）版 2025年12月9日（火）発売予定

価格：

5,400円（税込5,940円）

※PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / PC（Steam）版はデジタル版のみ販売

ジャンル：アクションアドベンチャー

プレイ人数：1人（オンライン時1～4人）

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：D区分（17歳以上対象）

著作権表記：(C)SEGA

出演：黒田崇矢、宇垣秀成、竹内力、鶴見辰吾、中野英雄、井浦新、沢城みゆき／渡哲也（特別出演）／小沢仁志

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/zero-directorscut/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。