＜SOSHIOTSUKI＞がバーニーズ　ニューヨークに初登場！銀座本店新設スペースにてLVMHプライズ受賞後初となるポップアップストアを開催

株式会社バーニーズ ジャパン

2025年9月19日（金）リニューアルオープンを迎えたバーニーズ ニューヨーク銀座本店の新設ポップアップスペース“UNION SQUARE（ユニオンスクエア）”にて、2025年10月8日（水）までの期間限定で「coconogacco（ここのがっこう）」とのスペシャルポップアップストアを開催中。本企画では、開催期間を3週に分け、「ここのがっこう」で学び今や世界的にも注目を集めるブランドが多数参加。第2週には2025年のLVMHヤングファッションデザイナープライズを受賞し国内外より注目を集める＜SOSHIOTSUKI＞（ソウシオオツキ）が登場します。

SOSHIOTSUKI

大月壮士氏により2015年にスタートした＜SOSHIOTSUKI＞。「日本人の精神性とテーラーのテクニックによって作られるダンディズムを提案。」をコンセプトに、日常の中で成り立つモードを提案している。日本の伝統文化や衣服の構造をモチーフに、現代的なモードを落とし込んだ詩的かつ技巧的なアプローチが特徴。

デザイナープロフィール

2011年に文化服装学院メンズウェア学科を卒業。在学時からここのがっこうにも通う。2016年春夏シーズンよりランウェイ形式の発表をスタート。2016年に「LVMHプライズ2016」のショートリストに日本最年少で選出。2025年には「LVMHヤングファッションデザイナープライズ」でグランプリを受賞。

ブランド公式サイト：https://soshiotsuki.jp

ブランド公式インスタグラム：https://www.instagram.com/soshiotsuki

開催日時

2025年9月24日（水）～ 2025年10月1日（水） バーニーズ ニューヨーク銀座本店1F

・coconogacco

「coconogacco（ここのがっこう）」 とは、2008年に山縣良和によって開講された、世界と自分自身の装いの原点に向き合いながら、ファッションを学ぶがっこうです。「ここ」とは、場所を表す「ここ」であると同時に、個々人を表す「ここ」という意味が込められています。国内外で活躍する多くのデザイナーやアーティストを輩出しました。受講生・修了生は、LVMHプライズ、イエール国際モードフェスティバル、ITSなど国際コンペティションのファイナリストに数多くノミネートされ国際的な評価を得ています。 2021年、第39回毎日ファッション大賞、鯨岡阿美子賞を受賞しました。

公式サイト：https://www.coconogacco.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/coconogacco

・BARNEYS NEW YORK

バーニーズ ニューヨークは1923年、マンハッタンの7番街17丁目にバーニー・プレスマンによって設立され、現在日本では銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店のほか、アウトレット店舗も含め合計9店舗とオンラインストアを展開しています。取扱いアイテムはメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリー、シューズを主体に、テーブルウェアやステーショナリーまで幅広いカテゴリーを取り揃え、オリジナルブランドと、ヨーロッパや米国、日本などのデザイナーブランドにより構成されています。また、店舗やディスプレイ、接客サービス、コミュニケーションが一体となって、他にはない新鮮な発見とくつろいだ心地よい時間を提供し、大人の男女が一緒にショッピングを楽しめる空間を提供しています。

公式サイト：https://www.barneys.co.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/barneysjapan