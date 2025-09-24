陽気な時計！SPINNAKERのスポンジ・ボブ コラボレーション最新作は「陽気な笑顔」！BRADNER GMT AUTOMATIC BUBBLY GRINS LIMITED EDITION発売！

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、腕時計『SPINNAKER＜スピニカー＞』から『BRADNER GMT AUTOMATIC BUBBLY GRINS LIMITED EDITION｜Sponge Bob Collaboration＜ブラッドナー GMT オートマティック バブリーグリンズ リミテッドエディション | スポンジ・ボブ コラボレーション＞』を発売します。

9月24日予約開始｜10月17日発売

https://www.spinnaker-watches.jp/feature/bradnergmt-spongebob

GMTモデルで人気キャラクターが集結

──『スポンジ・ボブ』コラボレーション第4弾

スピニカーは、世界で人気のアニメーションシリーズ『スポンジ・ボブ』とのコラボレーション第4弾として、ブラッドナー GMT オートマティック バブリーグリンズ リミテッドエディション | スポンジ・ボブ コラボレーションを発売します。架空の海底都市「ビキニタウン」で暮らすキャラクターたちのバブリーグリンズ（陽気な笑顔）をフューチャーした4モデルが登場し、『スポンジ・ボブ』の世界観を腕元で楽しめます。各モデルとも数量限定での生産です。

スポンジ・ボブ イエロー 250本限定カーニ レッド 200本限定イカルド グリーン 200本限定パトリック ピンク 200本限定蓄光塗料とGMT針で想像力を刺激する

「イマジネーション！」を大切にするスポンジ・ボブの理念を、スピニカーは蓄光塗料とGMT針によって表現しました。

ダイヤル下部に蓄光塗料を塗布。日中でもほんのり視認できますが、彼らが暮らす海底のような薄暗い環境下になると、その姿がよりはっきり現れます。ニンマリ微笑んだスポンジボブ・スクエアパンツ、白い歯が並ぶユージーン・H・カーニ、ニヒルな眼差しを向けるイカルド・テンタクルズ、元気でちょっと間抜けなパトリック・スター……。『スポンジ・ボブ』作品で大切にされている笑顔や楽しさ、幸せを描きました。

GMT針にも、彼らにちなんだモチーフにデザインしています。「スポンジ・ボブ イエロー」では特徴的な彼の手のひらを、「Mr. カーニ レッド」では彼が何よりも大切にしているお金（＄）を、「イカルド グリーン」では“自称芸術家”の彼が得意とするクラリネットを、「パトリック ピンク」では彼が穿く海パンと同じ柄を表現し、それぞれの特徴を捉えました。

スポンジ・ボブ イエローカーニ レッドイカルド グリーンパトリック ピンク味わい深いコンプレッサーケース

ブラッドナー GMT オートマティックの特徴のひとつは、インナーベゼルが回転するコンプレッサーケース。1950年代に登場した歴史深い機構であり、2時位置にあるリューズを回すと、ケース内部のインナーベゼルが回転する仕組みです。高い気密性を維持したままインジケーターとしての機能を付与でき、多くのダイバーズウォッチに利用されてきました。ベゼルは昼夜を分かつ2トーンで彩られ、各キャラクターを象徴するカラーを採用しています。

特別な仕様にあしらわれたサイドビュー

サイドビューにもコラボレーションだけの特別な仕様を施しました。2時位置のリューズトップに、ビキニタウンの背景に描かれている大きな花のような模様を刻印。さらに2時位置と4時位置、双方のリューズトップに各キャラクターをモチーフとしたカラーリングも施しています。

ローターにキャラクターたちを描写

シースルーケースバックから眺められるローターに、今回のモチーフとなった4人のキャラクターをデザイン。元気よく駆け回る様子を楽しめます。また、内部に搭載されているのは日本製自動巻きGMTムーブメントのNH34。優れた信頼性を誇り、正確な時を刻み続けます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=t1pIDRzKTws ]ラバーストラップも付属

中駒に粒状のピースを組み合わせたライスブレスレットの他、各キャラクターを彷彿とさせるカラーに仕上げたラバーストラップも付属。使用するシーンや自身のスタイルに合わせて選べます。

スポンジ・ボブ イエローカーニ レッドイカルド グリーン

高品位でタフなサファイアレンズや高防水ケース

世界中の“今”がわかるGMT機能を備えているだけに、ブラッドナー GMT オートマティックには過酷な旅行に耐えられるタフネスさも備わっています。ケースやブレスレットには耐久性に優れたステンレススティールを採用。風防は耐傷性のあるサファイアレンズで、無反射コーティングにより抜群の透明度も備えています。さらに180m防水性能も備え、さまざまなトラブルのリスクを軽減します。

商品概要

SP-5162-11（スポンジ・ボブ イエロー）

販路限定（阪急メンズ東京/TiCTAC/オンタイム/ムーブ系列）

\88,000（税込）

SP-5162-22（カーニ レッド）

公式オンラインショップ限定

\88,000（税込）

SP-5162-33（イカルド グリーン）

公式オンラインショップ限定

\88,000（税込）

SP-5162-44（パトリック ピンク）

TiCTAC限定

\88,000（税込）

SPINNAKER ブランド概要

海を越え、海と生きるクラシックダイバーズウォッチ

スピニカーに宿るのは、深淵なる世界を切り拓いてきた海のパイオニアたちのスピリット。



視認性を高める伝統のドットインデックス、インナーベゼルが回転するコンプレッサーケース、潜水艇をイメージしたバブルレンズ……

未知の深海に挑み、人類の好奇心を奮わせてきた先人たちの腕元には、常に先進的で技術の粋を極めた腕時計が収まっていました。



スピニカーが提供する“クラシックダイバーズウォッチ”は、そうしたダイビングの輝かしい黄金時代や現代に至るまでの歴史に敬意を払い、ヴィンテージが放つ美学を現代によみがえらせています。

スピニカーのタイムピースは、海の魅力や冒険心が秘められるとともに高度な基準に基づいて製造され、革新的な技術や厳選された素材を活用し、職人たちのクラフツマンシップが息づいています。



スピニカーは、偉大なるダイバーやヨットマンを数多く輩出してきたイタリアでデビューしました。クラシックとダイバーズを融合したデザインは、イタリアをはじめ、イギリスやフランスなど世界中で人気を博し、2019年からは日本を含むアジアでの展開も始まりました。

ブランド名の由来は、追い風を操る帆。

ヨットの前方に位置し、追い風を受けて走るときに使用される半球形の帆のことで、海の世界へと駆り立てる“アドベンチャー精神”を表しています。