第二十二回　いつきのみや観月会を開催いたします。

一般社団法人明和観光商社

明和町の持続可能な観光地域づくりに取り組む一般社団法人明和観光商社は、三重県明和町・斎宮にて、「第22回 いつきのみや観月会」を 2025年10月5日（日）に開催いたします。斎宮史跡公園周辺およびいつきのみや歴史体験館を舞台に、キャンドルアート約2,000本の灯火、観月会の儀（特別有料プログラム）、飲食ブース「斎宮月夜市」、よさこいや太鼓などのステージプログラム等多彩な催しを予定しております。18時には、約2,000本のキャンドルアート・斎宮アートムーンを点灯いたします。地域の文化資源を活かした本イベントは、歴史情緒を有する場で、住民および観光客双方に対する文化交流と地域活性化を目的としています。荒天時には一部内容を変更して実施いたします。

第二十二回 いつきのみや観月会

日時：2025年10月5日（日） 14:00～20:00

場所：斎宮史跡公園周辺、いつきのみや歴史体験館、いつき茶屋、御館広場

※キャンドルアート・斎宮アートムーン点灯は18時です。

エリア別プログラム内容

【1/10史跡全体模型】

18:00～20:00 約2000本のキャンドルアート

【いつきのみや歴史体験館】観月会の儀（有料プログラム）

『月の祝詞～満月と斎王の祈り～』

竹あかりと雅楽が織りなす幻想的な空間で、歴史と文化を五感で体験する一夜限りのステージです。

◎タイムテーブル

17:30～：開場、書道体験開始

18:20～：イベント開始

18:30～：第一幕 斎王の登場

18:40～：第二幕 ススキ奉納の儀

18:50～：第三幕 祭祀舞

19:05～：フィナーレ 月の祝詞

19:15～：フォトタイム・交流・点灯継続

20:00：終了

◎チケット種類

・カメラマン席：4,000円 斎王の姿を間近で撮影したい方に向けた、特別な席です。

※当日のお茶席チケット1,000円分付き

・一般席：2,500円 ステージ全体を見渡せる、より良い位置で観覧できるお席です。

※当日のお茶席チケット1,000円分付き

・立ち見席：1,000円

◎お申し込み（事前申込制）

Peatix(https://kangetukai2025.peatix.com/)または、いつきのみや歴史体験館へお問い合わせください。

【いつき茶屋】斎王会によるお茶席

時間：15:00～19:30（ラストオーダー 19:00）

料金：1人 1,000円（お菓子付き）

申込：事前販売はPeatix(https://kangetukai2025tea.peatix.com/)より受け付けております。当日券は「いつき茶屋」にて販売いたします。席数には限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。

【御館広場・斎宮月夜市】

時間：14:00～20:00

出店者：

■キッチンカー

豊ちゃんコロッケ：コロッケ、串カツ、ドリンク、ポテト類

仲野いちご園：苺スムージー、クリームソーダ、苺バニラ、苺カルピス

COXCOMB(カックスコーム）：志摩の恵焼きそば、あおさチャーハン、ハーブフランク、スマイルポテト、ボトルドリンク

ねこぱふぇ：クレープ

Nageia：モンブランソフトクリーム、ミニカップサンデー、スムージー、かき氷、ホットドッグ、生ビール、レモンサワー、ソフトドリンク、クリームソーダ、コーヒー 等

なにわフーズ：からあげ、ロングポテト、さつまいもチップス、飲料、ビール

ありんこ：サーターアンダギー、鶏の生姜天、コーヒー、ソフトドリンク

水色キッチンカー：自家製生タピオカドリンク、フルーツ飴、削りいちご

kitchenクラッフェ：だし巻きバーガー、だし巻きタワー、だし巻きたません、だし巻きオムそば、ドリンク

アシリレラ：キューバサンド、クロッフル、ビール（※若干の変更の可能性あり）

るんるんクレープ：バタークレープ

■テント出店

SALU：チュロス、フライドポテト、あげたこ、ドリンク各種

伊勢丸い水産(株)：鯖ひじきふりかけ、汐吹梅ひじき、ひじきご飯の素、そのままひじき、伊勢志摩産ひじき各種

近江牛：近江牛バーガー、近江牛肉ホルモンやきそば、近江牛ステーキ串、牛タン串、近江牛ホルモン焼き

本格インド料理Mina：カレーナンセット、チキンティッカ

ベーグルファンズ：ベーグル、サンド、焼き菓子

cavallo：お弁当、スイーツ

神都の祈り：日本酒神都の祈り 斎王・御裳濯川

【御館広場・ステージプログラム】

時間：14:00～17:00

出演者：明和太鼓保存会、明和音頭保存会、魂舞団、チェリーボンボン&めい姫、音錦、他

【御館広場・わんぱく広場】

時間：14:00～17:00

内容：射的、ヨーヨーすくい、くじ引き、スーパーボールすくい、真珠のアクセサリー作り等

一般社団法人明和観光商社について

明和観光商社は三重県・明和町の観光資源や地域資源をより効果的に連携させた観光施策を推進する中心的存在として観光地域づくりや、ふるさと納税支援などに取り組む観光庁に登録されている地域DMO＆地域商社です。

代表理事：千田良仁 住所：三重県多気郡明和町斎宮3039-2