【前編】【40代会社員調査】転職活動の情報収集とWeb活用の実態～採用サイトやSEO対策改善へのヒント～（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが40代転職者が重視する情報と不満点を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330369&id=bodyimage1】
転職市場が活発化するなか、40代の会社員にとっても求人情報サイトや企業の採用ページ、転職エージェント、求人広告など、情報収集の手段は多様化しています。これまでの経験を踏まえて次の選択を考える世代にとって、求職者がどの媒体を活用するのか、求人情報のどんな点を重視するのか、さらに採用サイトにどのような機能や工夫を期待しているのかといった点については、まだ十分に明らかになっていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、40代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態まで調査し、その傾向を明らかにしています。
今回の調査から見えてきた傾向は、40代がどのように求人情報を収集し、応募の判断にあたって何を重視しているのかを理解する手がかりとなります。採用サイトの改善やSEO対策に加え、信頼性のある情報発信のあり方を検討するうえで、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：40代が安心できる採用サイトと効果的なSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000330370/
1．転職活動で利用頻度の高いWebメディアは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330369&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、転職活動で利用頻度の高いWebメディアをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人情報サイト（Indeed、リクナビ、マイナビ等）」で、66.0％（66人）に達し、40代においても転職活動の主要な情報源として強い支持を集めています。求人数の豊富さや条件検索のしやすさが、効率的に情報を得たいというニーズに合致していると考えられます。
次いで「企業の公式採用ページ」が28.0％（28人）となり、直接企業の姿勢や詳細な情報を確認したいという意識もうかがえます。
また、「転職エージェントのWebサイト」22.0％（22人）と「求人広告（Google広告やSNS広告等）」22.0％（22人）が同率で続き、エージェントの専門性や広告経由での気づきも一定の役割を果たしています。
一方で、「SNS（LinkedIn、X、Facebook等）」7.0％（7人）、「企業ブログや採用ブログ」5.0％（5人）、「YouTube等の動画コンテンツ」5.0％（5人）は低水準にとどまり、40代では情報源として限定的に活用されている様子が見て取れます。
2．転職活動において、最も重要視するWebコンテンツは何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330369&id=bodyimage3】
