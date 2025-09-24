インクルーズの大人気スタンプ「面倒だがトリあえず返信」から生まれた「ぺんぐいん」のTシャツ3種類が登場！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2025年9月22日（月）よりグッズ販売サイト「カワセル」にて、当社が提供するLINEスタンプ「面倒だがトリあえず返信」から生まれた「めんトリ」シリーズ内の大人気キャラクター「ぺんぐいん」の新作Tシャツ3種類を販売開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330363&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330363&id=bodyimage2】
「ぺんぐいん」のユニークで愛らしい魅力をそのままデザインに落とし込んだ、新作Tシャツ3種が登場！さらに、これまでに販売してきたTシャツは100種類以上。ネタ系から可愛い系まで幅広く取り揃えており、好みに合わせてお選びいただけます。素材は軽やかで通気性も抜群。まだまだ暑さの続く季節にも、快適に着ていただけるアイテムです。
■商品概要
商品名：ぺんぐいんTシャツ
価格： 3,696円（税込）
購入ページURL：https://kawaseru.com/mentori_T
■「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは
「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは 全世界のLINEクリエイターズマーケットだけで332万ダウンロードを突破し、 日本国内で開催された LINE Creators Stamp AWARDで2年連続TOP20にノミネートされた株式会社インクルーズの大人気スタンプと、そのスタンプ発の大人気キャラクターです。 大手アニメーション製作会社Production I.Gでのアニメ化、Nintendo Switchを含む12作品でのゲーム化、日本国内の大手アミューズメント施設での25シリーズ100種類を超えるプライズ化を皮切りに、その人気は日本だけに留まらず、台湾ファミリーマート全3,122店での40日間に及ぶ大規模キャンペーンキャラクターへの大抜擢や、 2019年夏に5周年を記念して、台湾の台北駅前の大型百貨店「新光三越」のワンフロアにて2ヶ月半開催し、約1,000円の入場料にも関わらず5万人以上を集客した「MENTORI特展」や中国でのぬいぐるみ・クッション・リュックサックなどの大量のプライズ化など「めんトリ」の商品化実績は日本だけでなく、台湾・中国も併せると2,000種類を数え、 LINEスタンプの枠を超えた大人気キャラクターとして全世界で活躍しています。
■「面倒だがトリあえず返信」
＜LINEスタンプ一覧＞※（日本語版のみ掲載）
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=13
＜LINE着せかえ関連コンテンツ＞
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=14
＜めんトリ公式HP＞
http://mendotori.jp/
＜めんトリ公式X＞
https://x.com/mendo_tori
＜めんトリ公式Instagram＞
https://www.instagram.com/mentori_imouto_official/
＜めんトリ公式Tiktok＞
https://www.tiktok.com/@mentori_official
＜めんトリLINE公式アカウント＞
https://line.me/ti/p/%40mendo_tori
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330363&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330363&id=bodyimage2】
「ぺんぐいん」のユニークで愛らしい魅力をそのままデザインに落とし込んだ、新作Tシャツ3種が登場！さらに、これまでに販売してきたTシャツは100種類以上。ネタ系から可愛い系まで幅広く取り揃えており、好みに合わせてお選びいただけます。素材は軽やかで通気性も抜群。まだまだ暑さの続く季節にも、快適に着ていただけるアイテムです。
■商品概要
商品名：ぺんぐいんTシャツ
価格： 3,696円（税込）
購入ページURL：https://kawaseru.com/mentori_T
■「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは
「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは 全世界のLINEクリエイターズマーケットだけで332万ダウンロードを突破し、 日本国内で開催された LINE Creators Stamp AWARDで2年連続TOP20にノミネートされた株式会社インクルーズの大人気スタンプと、そのスタンプ発の大人気キャラクターです。 大手アニメーション製作会社Production I.Gでのアニメ化、Nintendo Switchを含む12作品でのゲーム化、日本国内の大手アミューズメント施設での25シリーズ100種類を超えるプライズ化を皮切りに、その人気は日本だけに留まらず、台湾ファミリーマート全3,122店での40日間に及ぶ大規模キャンペーンキャラクターへの大抜擢や、 2019年夏に5周年を記念して、台湾の台北駅前の大型百貨店「新光三越」のワンフロアにて2ヶ月半開催し、約1,000円の入場料にも関わらず5万人以上を集客した「MENTORI特展」や中国でのぬいぐるみ・クッション・リュックサックなどの大量のプライズ化など「めんトリ」の商品化実績は日本だけでなく、台湾・中国も併せると2,000種類を数え、 LINEスタンプの枠を超えた大人気キャラクターとして全世界で活躍しています。
■「面倒だがトリあえず返信」
＜LINEスタンプ一覧＞※（日本語版のみ掲載）
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=13
＜LINE着せかえ関連コンテンツ＞
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=14
＜めんトリ公式HP＞
http://mendotori.jp/
＜めんトリ公式X＞
https://x.com/mendo_tori
＜めんトリ公式Instagram＞
https://www.instagram.com/mentori_imouto_official/
＜めんトリ公式Tiktok＞
https://www.tiktok.com/@mentori_official
＜めんトリLINE公式アカウント＞
https://line.me/ti/p/%40mendo_tori
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ