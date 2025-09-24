【EBISU FLOWER PARK 名古屋店】リニューアル後の新内装で特別記憶に残る婚活パーティー開催の実績報告

株式会社クローバークラブ

株式会社クローバークラブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松田真治）が運営する「EBISU FLOWER PARK 名古屋店」は、2025年6月のリニューアルを経て、貸切・イベント利用への対応力を大幅に強化いたしました。その第一弾として、2025年9月7日に婚活パーティーを開催。非日常空間を活かした演出により、19名の参加者が特別な時間を過ごしました。

リニューアルのポイント

名古屋テレビ塔の目の前、地下に広がる「EBISU FLOWER PARK 名古屋店」は、“ナイトフラワーガーデン”をコンセプトに空間を刷新しました。

地下ならではの没入感：都会の喧騒を忘れさせる静寂と光に包まれる空間。

お花のパラソルと壁一面のグリーン：頭上や壁を彩る装花で、どこを切り取っても映えるフォトジェニックなシーン。

季節に合わせて変化する半個室：プリザーブドフラワーと照明の演出で、訪れるたびに異なる表情を楽しめる。

イベント対応の強化：少人数の集まりから貸切パーティーまで幅広く対応可能。

婚活パーティーでの活用事例（2025年9月7日）

開催概要

時間：15:00～17:00（参加者19名）

タイムライン

15:15 受付開始（プロフィールカード記入）

15:30 注意事項＆ファーストオーダー

15:45～16:45 ローテーションタイム（計3回＋休憩）

17:10 連絡先交換タイム

17:30 お開き

ご飲食内容

フード：お一人2品まで

ドリンク：お一人2杯まで

参加者様のプライバシー保護のため写真はモデル様を使用した当店写真となります。

参加者の声

「非日常的でお花に囲まれた空間が特別感を演出してくれて、イベント自体がワンランク上に感じました」

「普段入れない会員制の場所で開催してくれるなんて、主催者さんのこだわりが伝わってきて嬉しかった」

「写真映えする空間だから、自然とSNSに載せたくなった」

「お花や内装が会話のきっかけになり、婚活イベントなのにとてもリラックスできました」

婚活という場でありながら緊張感よりも楽しさが勝る、まさに“特別な夜”が実現しました。

今後の展開：メディア内覧・撮影利用について

リニューアルを機に、名古屋店では貸切イベントだけでなく、メディア取材・スチール撮影・映像収録などの利用も受付を開始いたします。すでに広告撮影やインフルエンサーイベントでの活用実績もあり、非日常を背景にしたブランド発信の舞台として高い注目を集めています。

ご希望の方は、まずは内見からお客様の要望とマッチするかを調整させていただきます。株式会社クローバークラブ 広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】



商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company(https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company)





【本リリースに関するお問い合わせ】



株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋

Email：kirito@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939