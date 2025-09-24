「AWLF Kyoto Conference 2025」 京都・仁和寺で開催

一般社団法人アジア女性リーダーズフォーラム

2025年9月26日（金）、ユネスコ世界遺産・京都仁和寺において、「AWLF Kyoto Conference 2025」（主催：一般社団法人 Asia Women Leaders Forum、以下AWLF）を盛大に開催。

本会議は「Building a Sustainable and Inclusive Social Impact Ecosystem through the Empowerment of Asian Women（アジア女性のエンパワーメントを通じた持続可能で包摂的な社会インパクト・エコシステムの構築）」をテーマに、アジア各国を中心とした政治、経済、教育、文化分野のリーダーが一堂に会し、女性の潜在力を社会の発展につなげる仕組みについて議論します。

会議概要

日程：2025年9月26日（金） 13:00～21:30

会場：京都・仁和寺（ユネスコ世界遺産）

主催：一般社団法人 Asia Women Leaders Forum (AWLF)

プログラムのハイライトオープニング

佐々木亜依AWLF代表理事より「One Team, One Asia - A Beautiful Asia 1000 Years From Now」を掲げ、次世代に続くアジアの未来ビジョンを発表。

基調講演・ゲストスピーチ

Vibhav Kant Upadhyay 氏（インド・ジャパンファウンデーション創設者）

Saengduean “Lek” Chailert 氏（Save Elephant Foundation 創設者）

武市純雄 氏（世界銀行 IFC 元ディレクター／三菱商事元役員）

James Skinner 氏（グローバル経営コンサルタント／ベストセラー著者／AI専門家）

仲條一哉中 氏（日本貿易振興機構 JETRO 参与/元理事）

Ethel Valenzuela 氏（フィリピン高等教育大臣）

など、各国を代表するリーダーの登壇。

セッション

ライフスタイル経済システムの提案（みくの いちたみ氏）

民間発の社会インパクトファンド「おすそわけファンド」（新田 拓真氏）



全体討議

「3E（Economic, Education, Environment）」を基盤に、アジア女性の潜在力を引き出すために必要な社会システムについて、全参加者がグループ討議を行い、政策提言を行います。

文化体験・交流

能楽、歌舞伎・三味線、日本民謡踊など、日本の伝統芸能を体験

僧侶による仁和寺非公開エリア・夜の仁和寺ライトアップの特別ガイドツアー

京都の抹茶と京菓子の響宴

裏千家の名匠Kimie Yamamoto先生による京都市和束町の宇治抹茶Wmatchaを使用したおもてなし。

ガラディナーでは国際的ネットワークが広がり、元内閣特命担当大臣 城内 実氏、インド モディグループ顧問 Lalit Bakshi 氏らが参加



クロージング

佐々木 亜依代表が、来年開催される「AWLF United Nations Summit 2026」（国連ESCAP・バンコク、2026年9月16～17日）に向けた国際協力の強化を呼びかけます。

背景と意義

世界人口が2050年に98億人へと拡大すると予測される中、資源制約や環境破壊、社会格差が深刻化しています。特にアジアでは、女性の雇用機会や発言権が依然として制限される地域があり、女性の力を社会に活かすことがアジア、ひいては世界の持続可能性に直結します。

AWLFは、女性リーダーと男性リーダーが協働する国際ネットワークとして、次世代に引き継がれる持続可能な社会モデルの実現を目指しています。

今後の展望

本会議で得られた成果は、**「AWLF United Nations Summit 2026」**に向けた政策提言や実践モデルとして反映される予定です。

プログラム等詳細に関するお問い合わせ先

一般社団法人 アジア女性リーダーズフォーラム Asia Women Leaders Forum (AWLF)

担当：広報ディレクター 石川 info@awlf.or.jp

https://awlf.or.jp/

(https://awlf.or.jp/)

当日メディア取材に関する問い合わせ

運営PRパートナー：株）アマテラスワールド

info@treasurenippon.com 担当：新村



