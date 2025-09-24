【後編】【40代会社員調査】転職活動の情報収集とWeb活用の実態～採用サイトやSEO対策改善へのヒント～（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが40代転職者が重視する情報と不満点を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330370&id=bodyimage1】
転職市場が活発化するなか、40代の会社員にとっても求人情報サイトや企業の採用ページ、転職エージェント、求人広告など、情報収集の手段は多様化しています。これまでの経験を踏まえて次の選択を考える世代にとって、求職者がどの媒体を活用するのか、求人情報のどんな点を重視するのか、さらに採用サイトにどのような機能や工夫を期待しているのかといった点については、まだ十分に明らかになっていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、40代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態まで調査し、その傾向を明らかにしています。
今回の調査から見えてきた傾向は、40代がどのように求人情報を収集し、応募の判断にあたって何を重視しているのかを理解する手がかりとなります。採用サイトの改善やSEO対策に加え、信頼性のある情報発信のあり方を検討するうえで、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：40代が安心できる採用サイトと効果的なSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000330369/
3．転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能は何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注3）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330370&id=bodyimage2】
注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人検索機能（フィルターや検索オプション）」で、51.0％（51人）に達し、効率的に自分に合う求人を探し出せる仕組みが強く求められていることが分かります。時間的制約が多い40代にとっては、的確に求人を絞り込める利便性が特に重視されていると考えられます。
次いで多かったのは「企業情報（企業文化や価値観）を詳しく知れるページ」で31.0％（31人）、「簡単で効率的な応募プロセス」が23.0％（23人）となり、応募判断に必要な情報と実際の応募手続きのしやすさを両立して重視している様子がうかがえます。
一方で、「モバイル対応」13.0％（13人）、「自分の応募状況や進捗が見えるダッシュボード」9.0％（9人）、「動画コンテンツ」8.0％（8人）、「企業のSNSリンクや更新情報がわかるページ」7.0％（7人）、「オファーレターや面接の日程調整ができる機能」7.0％（7人）はいずれも1割前後にとどまり、補助的な機能として認識されていることが分かります。
4．転職活動中に企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは何ですか？（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330370&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330370&id=bodyimage1】
転職市場が活発化するなか、40代の会社員にとっても求人情報サイトや企業の採用ページ、転職エージェント、求人広告など、情報収集の手段は多様化しています。これまでの経験を踏まえて次の選択を考える世代にとって、求職者がどの媒体を活用するのか、求人情報のどんな点を重視するのか、さらに採用サイトにどのような機能や工夫を期待しているのかといった点については、まだ十分に明らかになっていません。
そこで、SEO対策支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、40代会社員100名を対象にアンケートを実施しました。転職活動における情報収集からWeb利用の実態まで調査し、その傾向を明らかにしています。
今回の調査から見えてきた傾向は、40代がどのように求人情報を収集し、応募の判断にあたって何を重視しているのかを理解する手がかりとなります。採用サイトの改善やSEO対策に加え、信頼性のある情報発信のあり方を検討するうえで、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
◆ 調査1 ：転職活動で利用頻度の高いWebメディア
◆ 調査2 ：転職活動で最も重要視するWebコンテンツ
◆ 調査3 ：転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能
◆ 調査4 ：企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは？
◆ まとめ：40代が安心できる採用サイトと効果的なSEO対策
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000330369/
3．転職活動を進める上で、Webサイトで重要だと感じる機能は何ですか？転職活動をされたことない方は、転職活動をすると想定してお答えください。（複数回答可：注3）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330370&id=bodyimage2】
注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、転職活動を進める上でWebサイトで重要だと感じる機能をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「求人検索機能（フィルターや検索オプション）」で、51.0％（51人）に達し、効率的に自分に合う求人を探し出せる仕組みが強く求められていることが分かります。時間的制約が多い40代にとっては、的確に求人を絞り込める利便性が特に重視されていると考えられます。
次いで多かったのは「企業情報（企業文化や価値観）を詳しく知れるページ」で31.0％（31人）、「簡単で効率的な応募プロセス」が23.0％（23人）となり、応募判断に必要な情報と実際の応募手続きのしやすさを両立して重視している様子がうかがえます。
一方で、「モバイル対応」13.0％（13人）、「自分の応募状況や進捗が見えるダッシュボード」9.0％（9人）、「動画コンテンツ」8.0％（8人）、「企業のSNSリンクや更新情報がわかるページ」7.0％（7人）、「オファーレターや面接の日程調整ができる機能」7.0％（7人）はいずれも1割前後にとどまり、補助的な機能として認識されていることが分かります。
4．転職活動中に企業のWebマーケティング活動で不満に感じたことは何ですか？（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330370&id=bodyimage3】