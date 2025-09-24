【新小岩店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠新小岩店～ 価格改定のお知らせ ～
【新小岩店】 価格改定のお知らせ
【店舗概要】もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）
住所：東京都葛飾区新小岩１丁目５０-２福屋ビル２F
JR新小岩駅南口より徒歩3分
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト（https://ksa.jp/）
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 新小岩店」価格改定のお知らせ。
「もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）」のご案内です。
こんにちは、もみの匠 新小岩店です。
もみの匠 新小岩店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 新小岩店（https://mominotakumi.com/shinkoiwa/）」のHPにてご確認いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329830&id=bodyimage1】
