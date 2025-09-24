『日本へようこそエルフさん。』より、「抱き枕カバー」が登場！【2025年9月24日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『日本へようこそエルフさん。』より、「抱き枕カバー」の受注を開始いたします。
コミック版『日本へようこそエルフさん。』の公式抱き枕カバーが登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329584&id=bodyimage1】
いつもの衣装に身を包んだオモテ面と、セクシーな水着を身にまとったウラ面のリバーシブル仕様。
一つの商品で2つの表情をお楽しみいただけます。
イラストはコミック担当：青乃下氏による渾身の描き下ろし！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329584&id=bodyimage2】
さらに購入した方全員に、青乃下氏による描き下ろし1P漫画を特典ペーパーとして付属。
抱き枕カバーのシチュエーションを再現した内容はファン必見です！！
この機会、ぜひお見逃しなく！
◆商品情報◆
●商品名／日本へようこそエルフさん。 抱き枕カバー マリー
●価格／13,200円（税込）
●発送予定／2025年12月
●素材／アクアヴェール v3 素材：ポリエステル81％、ポリウレタン19％
●サイズ／縦：1600mm × 横：500mm
●イラスト製作／青乃下
●発売元／ホビージャパン
●JAN／4981932525976
●販売／メロンブックス（https://www.melonbooks.co.jp/）、あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）まきしま鈴木・青乃下・ヤッペン
◆関連リンク◆
●メロンブックス（https://www.melonbooks.co.jp/）
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●HJ文庫公式サイト／https://hobbyjapan.co.jp/hjbunko/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
