劇場版『グリッドマン ユニバース』より、「六花＆夢芽」「南夢芽」の キャンバスアートが登場！【2025年9月24日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は劇場版『グリッドマン ユニバース』より、「六花＆夢芽」「南夢芽」の キャンバスアートの受注を開始いたします。
劇場版『グリッドマン ユニバース』 キャンバスアート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328993&id=bodyimage1】
劇場版『グリッドマン ユニバース』よりキャンバスアートが登場！
高品位美術印刷技術を応用し、魅力的なイラストをキャンバスに高精細プリント。
程よいサイズ感でインテリアにもピッタリです！
ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。
◆商品情報◆
●商品名／
・劇場版『グリッドマン ユニバース』 キャンバスアート 六花＆夢芽
・劇場版『グリッドマン ユニバース』 キャンバスアート 南夢芽
●価格／各3,850円（税込）
●発送予定／2025年12月
●素材／天然木（桐）、ポリエステル、鉄
●サイズ／P3号（273mm×190mm）
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・六花＆夢芽／4981932525914
・南夢芽／4981932525921
●販売／あみあみ（https://www.amiami.jp/）
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）円谷プロ （C）2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
◆関連リンク◆
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●劇場版『グリッドマンユニバース』公式サイト／https://ssss-movie.net/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
