法人英語研修ニーズに対応！AI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」法人向け展開を開始～TORAIZ・シャドーイングバディに続きラインナップ拡充 AI教材生成機能でレッスン最適化～
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、特許技術を搭載したAI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」の法人向けサービス提供を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330360&id=bodyimage1】
当社はこれまで、（1）英語コーチング「TORAIZ」および（2）AIシャドーイング添削サービス「シャドーイングバディ」を通じて法人研修を提供してまいりました。今回、新たに（3）AI英語学習アプリ「TORAbit」が加わったことで、企業の研修目的や社員の職位や職種に応じた、より柔軟な研修設計が可能となります。
■TORAbit（トラビット）のサービス概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330360&id=bodyimage2】
TORAbitは、英語コーチング「TORAIZ」の10年以上・累計約15,000人以上の学習支援実績を基盤に開発されたAI英語学習アプリです。
・自社AIツールによる教材カスタマイズ：個々人の英語レベルや業務内容に応じて最適教材を自動生成し提供
・AIシャドーイング採点（特許7659710号）：発音・リズム・イントネーションをリアルタイム評価
・AI添削付き瞬間英作文：文法や表現をAIが自動チェックし、自然な英語表現を提案
・スマホ完結の利便性：練習 → テスト → 採点までをアプリで完結。スキマ時間に学習可能
これまでにシャドーイング採点回数は10万回を突破し、ユーザー数も8,000名以上と、確かな利用実績を積み重ねています。
■法人向け展開の特長
・個別最適化：一人ひとり異なる課題に応じた学習設計
・業界別・業種別・役職別対応：営業・技術・管理職など役割ごとの実務直結型トレーニング
・学習の一元管理：スピーキングとリスニングを一つのアプリで効率的に習得
・進捗管理・レポーティング：人事担当者が社員の学習状況を可視化できる仕組みを提供予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330360&id=bodyimage3】
■レッスンへのAI教材導入
法人研修においては、アプリによる個別学習に加え、英語コーチング「TORAIZ」のレッスンを組み合わせることが可能です。さらに、自社で開発中のAI教材生成機能を活用することで、企業独自の業務シナリオや研修目的に合わせた教材を作成し、レッスンに組み込むことができます。これにより、効率的な学習が実現します。現在は一部法人で導入を開始しており、全面提供に向けて準備を進めています。
■導入メリット
・3サービス体制（TORAIZ／シャドーイングバディ／TORAbit）により、目的・職位や職種に応じた最適研
修を設計
・TORAbitによる個別最適化学習＋TORAIZレッスンでAI生成教材を活用したハイブリッド研修を実現
・学習成果を数値化し、研修ROIを可視化
・スマートフォン活用で学習継続率を高め、集合研修より低コストで導入可能
■今後の展望
トライズは今後も、法人研修におけるAI活用を一層拡充し、企業ごとの人材育成課題に応えてまいります。特に、AI教材生成機能を全面提供することで、レッスンを最適化し、より実務に直結する人材育成を支援してまいります。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 15,000 名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330360&id=bodyimage1】
当社はこれまで、（1）英語コーチング「TORAIZ」および（2）AIシャドーイング添削サービス「シャドーイングバディ」を通じて法人研修を提供してまいりました。今回、新たに（3）AI英語学習アプリ「TORAbit」が加わったことで、企業の研修目的や社員の職位や職種に応じた、より柔軟な研修設計が可能となります。
■TORAbit（トラビット）のサービス概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330360&id=bodyimage2】
TORAbitは、英語コーチング「TORAIZ」の10年以上・累計約15,000人以上の学習支援実績を基盤に開発されたAI英語学習アプリです。
・自社AIツールによる教材カスタマイズ：個々人の英語レベルや業務内容に応じて最適教材を自動生成し提供
・AIシャドーイング採点（特許7659710号）：発音・リズム・イントネーションをリアルタイム評価
・AI添削付き瞬間英作文：文法や表現をAIが自動チェックし、自然な英語表現を提案
・スマホ完結の利便性：練習 → テスト → 採点までをアプリで完結。スキマ時間に学習可能
これまでにシャドーイング採点回数は10万回を突破し、ユーザー数も8,000名以上と、確かな利用実績を積み重ねています。
■法人向け展開の特長
・個別最適化：一人ひとり異なる課題に応じた学習設計
・業界別・業種別・役職別対応：営業・技術・管理職など役割ごとの実務直結型トレーニング
・学習の一元管理：スピーキングとリスニングを一つのアプリで効率的に習得
・進捗管理・レポーティング：人事担当者が社員の学習状況を可視化できる仕組みを提供予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330360&id=bodyimage3】
■レッスンへのAI教材導入
法人研修においては、アプリによる個別学習に加え、英語コーチング「TORAIZ」のレッスンを組み合わせることが可能です。さらに、自社で開発中のAI教材生成機能を活用することで、企業独自の業務シナリオや研修目的に合わせた教材を作成し、レッスンに組み込むことができます。これにより、効率的な学習が実現します。現在は一部法人で導入を開始しており、全面提供に向けて準備を進めています。
■導入メリット
・3サービス体制（TORAIZ／シャドーイングバディ／TORAbit）により、目的・職位や職種に応じた最適研
修を設計
・TORAbitによる個別最適化学習＋TORAIZレッスンでAI生成教材を活用したハイブリッド研修を実現
・学習成果を数値化し、研修ROIを可視化
・スマートフォン活用で学習継続率を高め、集合研修より低コストで導入可能
■今後の展望
トライズは今後も、法人研修におけるAI活用を一層拡充し、企業ごとの人材育成課題に応えてまいります。特に、AI教材生成機能を全面提供することで、レッスンを最適化し、より実務に直結する人材育成を支援してまいります。
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 15,000 名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。