ココナラアシスト、『営業代行サービス』を開始

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、以下「当社」）が運営するアシスタント人材の紹介サービス「ココナラアシスト」は、新たにチームでのビジネス代行を始めます。第一弾となる今回は、営業活動における人材不足の解消を目的として『営業代行サービス』の提供を開始します。



近年、営業職の採用環境は売り手市場が続いており、人材確保に悩む企業も少なくありません。



法人向けにさまざまな分野のスキルを持つ優秀なアシスタントがビジネスサポートをする「ココナラアシスト」では、これまで人事・経理・カスタマーサポートなど、バックオフィス業務を中心とした支援を行ってきました。このような中、導入企業から「営業活動の支援をしてほしい」や「短期間でスピーディーに営業成果を出したい」といった声を多くいただいたことから、今回新たに営業業務に対応するサービスを開始しました。



このたび提供を開始する『営業代行サービス』は、依頼に対して特定のプロ人材をご紹介する形ではなく、企業が抱えている課題に対し、100万人を超えるスキル登録者の中から最適なプロ人材を厳選し、専門の営業チームを編成します。



これにより、企業は採用や育成にかかるコストや時間を削減しながら、即戦力となるプロ人材の力を活用し、事業のさらなる成長を加速させることができるようになります。


ココナラアシスト『営業代行サービス』の主な特徴
- 新規営業のプロフェッショナルによる高いクオリティ
100万人のスキル登録者から選定した、営業経験豊富な人材による専門チームを編成。
業界特有の知識や経験を持つプロ人材が、キャッチアップ時間を削減し即戦力として質の高い営業活動を提供します。

- チーム単位で企業の営業活動をサポート
特定の個人ではなく、企業の抱える課題に応じて最適なプロ人材がチームを組み、協働で営業活動。トークスクリプトやFAQを常に最適化しながら運用することで、より効果的な成果を目指します。

- フェーズに合わせた柔軟な対応
電話によるアポイント獲得はもちろん、フォームやSNSを活用した営業活動も可能。アポイント取得後の商談対応も相談ができるため、ニーズに合わせて柔軟にサポートの範囲を調整できます。

サービス概要

サービス名：ココナラアシスト　営業代行サービス


サイトURL：https://assist.coconala.com/enterprise/sales


料金プラン：


[表: https://prtimes.jp/data/corp/45956/table/89_1_dc854bbab7c8941dc6602efd0b8ddc12.jpg?v=202509240528 ]

※件数の調整や2,000件以上の架電も相談可能。


（グロース市場・コード番号4176）


代表者　　　：代表取締役社長CEO 鈴木歩


所在地　　　：東京都渋谷区桜丘町20－1 渋谷インフォスタワー6F


事業内容　　：


・知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」


・オリジナルのデジタルコンテンツを気軽に出品・購入できる総合マーケットプレイス「ココナラコンテンツマーケット」


・求人や仕事を掲載するだけで、多数のプロから応募が集まる「ココナラ募集」


・ニーズにぴったりのプロ人材に直接アプローチができる「ココナラスカウト」


・一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」


・即戦力のITフリーランスを最速でご提案「ココナラテック」


・フルリモートのアシスタントに手間な業務をまるっとお任せ「ココナラアシスト」


・業界トップクラスのプロ人材がプロジェクトを推進「ココナラコンサル」


・案件に最適な実名トップクリエイターをご紹介「ココナラプロ」


グループ会社：株式会社ココナラテック、株式会社みずほココナラ



https://coconala.co.jp