17LIVEのショッピング機能に新しい楽しみ方が仲間入り！ デジタル商品を提供・獲得できる新機能「イチナナガチャ」をリリース

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、このほどイチナナショッピングの新機能として、ライブ配信中の配信ルームおよびプロフィールページからアプリ内通貨「ベイビーコイン」で利用できる「イチナナガチャ」を導入いたしましたので、お知らせいたします。

本機能は、ライブ配信中の配信ルームやプロフィールページから、ユーザーの方が保有されている「ベイビーコイン」で、ライバー（ライブ配信者）が自由に設定できる画像、音声のデジタル商品をガチャ形式で楽しめる新たなサービスで、入手したアイテムは、ご自身の「マイページ」から楽しむことが可能となります。

「17LIVE」では、他のライブ配信プラットフォームに先駆け、通常の商品やサービスの販売機能として「イチナナショッピング」を2023年7月にアプリ内に導入いたしました。これまで「イチナナショッピング」を活用したさまざまなライブコマースイベントを実施し、多くのライバーの方に参加いただいたほか、個人のライバーの方が自身の作品や商品を販売してまいりました。但し、従来はデジタル商品を直接リスナーに販売できる仕組みがなかったため、保有しているベイビーコインを利用できる今回の「イチナナガチャ」の導入により、ライバーにとってもリスナーにとってもよりシームレスにデジタルアイテムをお楽しみいただくことが可能となります。

現在アプリ上で提供しているギフト体験に加え、「イチナナガチャ」ではライバーのオリジナリティや創作性を活用することができることから、「17LIVE」では、今回導入する「イチナナガチャ」がライバーとリスナー（ライブ配信視聴者）を繋ぐ新たなコミュニケーションを促進する機能として定着し、ユーザーの皆様にお楽しみいただけるものと期待を寄せています。

ライバーのクリエイティビティを刺激し、インタラクティブなコミュニケーションを活性化しつつ、“もっとワクワクする体験”を提供する新機能、「イチナナガチャ」にご注目ください。

■新機能名称：

イチナナガチャ

■提供方法（ライバー向け）：

審査フォームより申請し、17LIVEの承認後、ライブ配信中およびプロフィールページにて提供可能になります。

■提供可能商品：

・画像ファイル（jpg/png）

・音声ファイル（m4a/mp3/wav）

■現時点で「イチナナガチャ」を提供しているライバー一覧 ※順不同

茜あすか_vlier （https://17.live/ja/profile/r/26857750 ）

焼井もこVLiver （https://17.live/ja/profile/r/27937212 ）

灯瀬焔VLiver （https://17.live/ja/profile/r/28246534 ）

村雨哀vliver （https://17.live/ja/profile/r/26002544 ）

■獲得方法（リスナー向け）：

・配信視聴中に出現するボタンからガチャを選択（ベイビーコインにて利用可能）し、デジタル商品を獲得できます。

・ライバーのプロフィールページでも「イチナナガチャ」を利用し、デジタル商品を獲得可能です。

・マイページの「ガチャコレクション」にて、これまで獲得したデジタル商品を楽しむことができます。

・「イチナナガチャ」でアイテムを獲得すると、配信ルームにメッセージが表示されます。さらに、レア度が高い「SSR」のアイテムが当たると、スペシャルな通知が流れます。

画像：ガチャコレクションサンプルイメージ

■ヘルプページ

本機能に関する詳細や注意事項などは、以下ヘルプページをご参照ください。

https://jp.17.live/faq/45503/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw