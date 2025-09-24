開催目前の『Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025』会場限定販売となるOnitsuka Tigerとのコラボレーション＆オフィシャルグッズ、フード情報など一挙公開！

株式会社ブルーノート・ジャパン

Blue Note JAZZ FESTIVAL × Onitsuka Tiger

「Blue Note JAZZ FESTIVAL」と、日本発のファッションブランド「Onitsuka Tiger（オニツカタイガー）」がコラボレーションしたTシャツが、開催期間中、会場限定で販売されます。Onitsuka Tigerが表現してきた伝統と革新、ジャズの自由な精神を融合させたコレクションには、Tシャツ3種類が展開されています。このシリーズでは、Onitsuka Tigerを象徴する虎とジャズにまつわる要素を掛け合わせ、「Blue Note JAZZ FESTIVAL × Onitsuka Tiger」ならではの、即興的でさりげなく、遊び心のあるアイテムとなっております。

https://bluenotejazzfestival.jp/goods-collaboration/

Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025 Official Goods

「Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025」オフィシャルグッズが開催期間中、会場内で限定販売されます。Tシャツ、トートバッグ、タオル、キャンプカップ、キャップ、フライトタグ、手ぬぐいのラインナップとなり、イラストデザインはBlue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025キービジュアルを手掛けたイラストレーター Yunosuke によるもの。飽きのこないシンプルなデザインで、フェス来場の思い出としてもお楽しみいただけます。

https://bluenotejazzfestival.jp/goods/

FOOD

Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025の会場では様々なフードを今年もご用意。VIP専用ラウンジでは「Blue Note Cafe」がプレミアムなカレーを提供するほか、VIP・SS限定でCafe Habana Tokyoのメニューもお楽しみいただけます。さらに、フェスティバル期間限定で、魅力的なキッチンカーも出店予定。正面玄関前～東雲運河沿いにキッチンカーエリアが開設されますので、有明アリーナに常設されているARIAKE ARENA CAFE、売店とあわせてぜひご利用ください。

BLUE NOTE CAFE ［VIP限定］

・プレミアム牛フィレカレー \ 2,000（税込）

・カヌレ［3個］\1,000（税込）

・ブルーノートエール セッション \1,000（税込）

and more!

Cafe Habana Tokyo ［VIP・SS限定］

・キューバサンドウィッチ \1,000（税込）

・フィリーチーズステーキサンド \1,100（税込）

and more!

いよいよ開催まで3日となった「Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025」ノラ・ジョーンズ 、ニーヨ はたっぷりとその世界観を堪能できるフルセット出演！

9月27日（土）は、アメリカーナ・ムーヴメントを代表するミュージシャン ヴァレリー・ジューン のステージから幕を開け、 ブラジル出身のルーツを大切にしながらあらゆるボーダーを超えて世界を熱狂させている、いま最も注目すべきピアニスト アマーロ・フレイタス 。 ブルーノート・レコード社長など、多方面にわたる活動を続ける異才ドン・ウォズ率いる ドン・ウォズ & パン・デトロイト・アンサンブル 。 10度のグラミー賞に輝く“地球上最高のヴォーカル・グループ” テイク6 と世界を舞台に活躍するジャズ作曲家・指揮者 挾間美帆 の史上初共演となる テイク6 with 挾間美帆ジャズオーケストラ と続き、 グラミー賞5冠を記録、アルバムのトータル・セールスは5,300万枚を越えるシンガーソングライター ノラ・ジョーンズ が、日本のフェスティバル初登場となる希少なパフォーマンスを、フルセットでゆったりと締めくくる。

9月28日（日）は、31カ国で公演を行い世界と日本を繋ぐSOIL&"PIMP"SESSIONS が、多彩な活動を展開する神出鬼没の音楽家 長岡亮介 をゲストに迎えて送るSOIL&"PIMP"SESSIONS with special guest 長岡亮介 がトップバッターを務め、 アシッド・ジャズ・シーンを牽引するUKジャズ・ファンクの最高峰 インコグニート 。 天性の歌声とリズム感、抜群の歌唱力と世界水準のダンスで人々を魅了するスーパーエンターテイナー 三浦大知 。“宇宙最強のファンク・バンド” タワー・オブ・パワー が登場し、3度のグラミー賞受賞、全世界で合計230億回ものストリーミング再生を記録、R&B界のトップ・シンガーソングライター/プロデューサー ニーヨ が今回関東での出演は唯一となるパフォーマンスを、フルセットで行い2日間のフェスティバルの幕を下ろす。

この日にしか出会えない即興的な瞬間、とびきりの音楽にたっぷり酔う贅沢な音楽体験。

「Blue Note JAZZ FESTIVAL」はブルーノート・ニューヨークが主催し2011年にスタート。1ヵ月間にわたりクラブ、シアターなど複数会場で、ジャズやさまざまな音楽があふれるニューヨークの初夏の風物詩として定着。2022年よりナパ・ヴァレー（カリフォルニア）でも開催され、ロバート・グラスパーをアーティスト・イン・レジデンスに、メアリー・J. ブライジ、ジョン・レジェンド、スヌープ・ドッグらが出演し進化を遂げ、さらに2025年はハリウッド・ボウルで実施され、グレイス・ジョーンズ、アイズレー・ブラザーズらのベテラン勢から、今話題のウィローが出演した。

日本では2015年に初開催され、横浜赤レンガ倉庫野外特設ステージを会場にジェフ・ベック、パット・ メセニー、スナーキー・パピー、ハイエイタス・カイヨーテらが、続く2016年にはアース・ウインド&ファイアー、ジョージ・ベンソン、アンドラ・デイらが出演した。2024年には有明アリーナを新会場としナズ、パーラメント・ファンカデリック feat. ジョージ・クリントン、MISIA & 黒田卓也BAND、シカゴ、マーカス・ミラー、ナイル・ロジャース & シックらを迎えて開催され大きな反響を呼んだ。

この日にしか出会えない即興的な瞬間、とびきりの音楽にたっぷり酔う贅沢な音楽体験を心ゆくまで味わってほしい。

Blue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2025

ブルーノート・ジャズ・フェスティバル・イン・ジャパン 2025

[日程]

2025年9月27日（土）、28日（日）

開場12:00 開演13:00（両日ともに）

[会場]

有明アリーナ（東京都江東区有明1丁目11番1号）

[出演]

▶︎DAY1 (9.27 sat.)

ノラ・ジョーンズ

テイク6 with 挾間美帆ジャズオーケストラ

ドン・ウォズ & パン・デトロイト・アンサンブル

アマーロ・フレイタス

ヴァレリー・ジューン

▶︎DAY2 (9.28 sun.)

ニーヨ

タワー・オブ・パワー

三浦大知

インコグニート

SOIL&"PIMP"SESSIONS with special guest 長岡亮介

[オフィシャルサイト]

https://bluenotejazzfestival.jp/

[チケット]

一般発売中／当日券の発売が決定！

https://bluenotejazzfestival.jp/tickets/

前売り販売：各プレイガイド公演日前日23:59まで

当日券：会場当日券売場にて、両日、開場時間(12:00)より販売いたします。

VIP指定席：\78,000（税込）

※アリーナセンターブロック指定席、VIP限定ギフト、VIP専用ラウンジ、専用飲食販売、専用グッズ販売、専用入場口、専用クローク、専用トイレ、ノベルティグッズ

※VIP限定ギフト、ノベルティグッズは公演当日会場でお渡しいたします。

SS指定席：\43,000（税込）

※アリーナ指定席、SS専用ラウンジ、専用飲食販売、専用グッズ販売、専用入場口、専用トイレ、ノベルティグッズ

※ノベルティグッズは公演当日会場でお渡しいたします。

S指定席：\26,000（税込）

A指定席：\19,000（税込）→SOLD OUT!!

[問い合わせ]

チケットに関して：クリエイティブマン 03-3499-6669（月・水・金 12:00～16:00）

[主催]

Blue Note Jazz Festival in JAPAN 実行委員会（クリエイティブマン、ウドー音楽事務所、ブルーノート・ジャパン、EXエンタテインメント、ぴあ、バンダイナムコミュージックライブ、電通、ニッポン放送、LIVE EXSAM）

[協賛]

SUNTORY WORLD WHISKY 碧Ao、Mark Levinson、Onitsuka Tiger、ROLEX BOUTIQUE LEXIA、貝印株式会社

[企画制作・運営]

クリエイティブマン、ウドー音楽事務所、ブルーノート・ジャパン