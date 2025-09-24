【BLUE BLUE】定番の「デッキジャケット」をリニューアル！ジャカードデニム仕立てのインディゴブルーが際立つモデルとして再登場

株式会社 聖林公司

「上質なデイリーウェア」「ヘビーデューティー」といったプロダクトを生み出してきた

〈BLUE BLUE（ブルーブルー）〉が、新デッキジャケットを発売します。

長年作り続けてきたスタンダードアイテムに、今回はオリジナルの7ozジャカードデニムを採用。

1940～50年代のUSネイビーのデッキジャケットをモチーフに、クラシックなデザインと快適な着心地を兼ね備えたスペシャルな一着に仕上げました。

カラーは「インディゴ」と、ヴィンテージウォッシュを施した「フェイド」の2色展開です。

2025年9月19日（金）より開始、予定数量に達し次第終了

※店頭販売は2025年11月上旬より開始予定

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/deckjacket.aspx

ジャカードデニム デッキジャケット

7ozのオリジナル「ジャカードデニム」を採用。タテヨコ20番手の糸を用いた一般的なデニムに比べ、1インチ四方あたりの打ち込み本数を増やすことで、ハリとコシを持たせながら厚みを抑えた独自の生地に仕上げました。

長年の着用に耐えるタフなライトデニムです。

シルエットは適度なゆとりを持たせ、セーターやスウェットを重ねても動きやすい設計。ベーシックでありながら現代的なバランスに整えています。

ディテールにはウール100％の特注リブやチンストラップ、内ポケットを備え、裏地には毛足の長い高品質アクリルファーを身頃から袖裏まで配しました。

フロントはジッパーとボタンの二重構造で防寒性を確保し、クラシックなデザインと快適な着心地を両立しています。

View Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1017726970006/

ジャカードデニム ヴィンテージウォッシュ デッキジャケット

同じく7oz のオリジナル「ジャカードデニム」を使用。タフさと軽やかさを両立した素材に、自然な色落ちを再現するヴィンテージウォッシュ加工を施しました。

袖口などにさりげないダメージを施し、自然で美しいフェード感を表現したサックスブルーの表情を演出しています。

シルエットはインディゴモデルと同様、適度なゆとりのあるスタンダードな設計。快適な着用感と重ね着のしやすさを備えています。

ディテールには毛足の長いアクリルファーを裏地全面に配し、高い防寒性を実現。細部の仕様も引き継ぎながら、着込むほどに風合いを増すデニム特有の経年変化も楽しめます。

View Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1017725005007/SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/deckjacket.aspx

■商品情報

10 ボタン Pコート \47,300（税込）／カラー：GREY、NAVY／サイズ：S～XL

■予約期間：2025年9月17日（水）～予定数量に達し次第終了

※店頭販売は2025年10月上旬より開始予定

BLUE BLUE

1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。

