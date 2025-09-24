＜AHKAH / アーカー＞ 「シャンデリア」シリーズにプラチナの新作が登場　凛とした輝きと艶やかなデザインが織りなす、感性を解き放つラグジュアリー

株式会社アーカー

株式会社アーカー（東京都中央区銀座 代表取締役社長：篠原光義）は、クリエイティブディレクターのケイティ・ヒリヤーが創造しアーカーの新たなアイコンとなった「シャンデリア」からプラチナの新作ファインジュエリーを、2025年10月1日（水）より全国直営店と公式オンラインショップにて発売いたします。

洗練された輝きを放ち、空間に艶やかな美しい光と影を与えるシャンデリアから着想を得たアーカーのアイコンジュエリー「シャンデリア」。人気のデザインシリーズ “シャンデリア” と “シャンデリア レイヤード” に、プラチナの凛とした輝きがバリエーション豊かに加わります。

“シャンデリア” は、光を受けて輝くテニスチェーンの優美なフォルムと軽やかな揺れ感が魅力のファインジュエリー。プラチナのピュアな輝きは、ダイヤモンドの透明感と煌めきを惹き立て、香り立つような美しさを感じさせてくれます。

“シャンデリア レイヤード” は、ダイヤモンドとプラチナの輝きをレイヤードし、構築的にシャンデリアを表現したモダンで存在感のあるデザイン。クラフツマンシップに裏付けされた繊細で凛とした輝きは、時を経ても色褪せることなく、素肌に洗練された気品をもたらします。

身にまとう方の感性を刺激し、艶やかに心を解き放つ「シャンデリア」。

プラチナの凛とした輝きを、ぜひお楽しみください。

LINE UP

リング上：「シャンデリア レイヤード リング」275,000円、Pt / ダイヤモンド（VS / 0.16 ct ）

リング中央：「シャンデリア レイヤード ダイヤモンド リング」330,000円、Pt / ダイヤモンド（VS / 0.26 ct ）

リング下：「シャンデリア レイヤード リング」275,000円、18K YG / ダイヤモンド（VS / 0.16 ct ）

ピアス左：「シャンデリア トリプルライン ピアス」297,000円、Pt / ダイヤモンド（VS / 0.49 ct ）

ピアス右：「シャンデリア フロー ピアス」261,800円、Pt / ダイヤモンド（VS / 0.42 ct ）

※すべてシングルピアス

チョーカー上：「シャンデリア チョーカー」407,000円、18K WG / ダイヤモンド（VS / 0.36 ct ）

チョーカー下：「シャンデリア グラン チョーカー」781,000円、18K WG / ダイヤモンド（VS / 1.10 ct ）

※価格は全て2025年10月1日時点の税込価格です。

Special Movie

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=17eHHmGBpv0 ]

Katie Hillier（ケイティ・ヒリヤー）

イギリス生まれ。

ウエストミンスター大学でファッションを学び、数々のラグジュアリーブランドでデザイナー、クリエイティブディレクターとして活躍。現在はロンドンとニューヨークを拠点とし、洗練さとナチュラルさを融合した、シックかつモダンなデザインを手掛けている。

2020年7月、AHKAHクリエイティブディレクターに就任。