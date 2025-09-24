第8回エコプロアワードで奨励賞を受賞しました

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ（代表取締役会長：佐藤 守正、以下「当社」）は、一般社団法人サステナブル経営推進機構（理事長：石田 秀輝・専務理事：壁谷 武久）が主催する「第8回エコプロアワード」において奨励賞を受賞しました。

エコプロアワードとは、サステナビリティトランスフォーメーション（SX）の実現に寄与することを目的とした表彰制度です。環境配慮をはじめとしたSXに資する取り組みやそれが組み込まれた製品・サービス・技術・ソリューション・ビジネスモデル等を表彰することで、これらのさらなる開発・普及の促進を図ることを目的として実施しています。

当社は1990年に使用済み食品トレーの回収を開始して以来、30年以上にわたって新たな食品トレーへと生まれ変わらせる4者一体の「エフピコ方式のリサイクル」に取り組んでまいりました。当初、6店舗から始まった使用済み食品トレーの回収は、現在では約11,000拠点(2025年8月時点)まで拡大し、リサイクル文化の形成に貢献したとして高く評価されました。さらに、溶解分離リサイクルやケミカルリサイクルによるポリスチレンの完全循環の実現に向けた取り組み、製品の高度化や多様化の追求についても期待できるとして、このたび奨励賞の受賞に至りました。

当社は、今後も事業を通じて、持続可能な社会の構築と企業価値の向上を目指してまいります。

消費者、小売店、包材問屋、当社が連携することで完成するリサイクル

【ご参考】

・エフピコ方式のリサイクル https://www.fpco.jp/esg/environmenteffort/fpco_recycle.html

・エフピコ みんなでリサイクル https://fpco-info.jp/