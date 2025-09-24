Nexteer、MOVE AmericaでMotion-by-Wireの革新技術を披露。ソフトウェア定義車両に関する見解も共有





ステア・バイ・ワイヤ、ブレーキ・バイ・ワイヤ、後輪操舵、ソフトウェアなどをデトロイトで9月24～25日に紹介

デトロイト、2025年9月24日 / PRNewswire / -- Nexteer Automotiveは、9月24～25日にデトロイトのハンティントン・プレイスで開催されるMOVE Americaにて、ステア・バイ・ワイヤ、リア・ホイール・ステアリング、ブレーキ・バイ・ワイヤ、そしてMotionIQ™ソフトウェア・スイートを含む最新のMotion-by-Wire™技術を披露します。

529番ブースでは、Nexteerの専門家が乗用車や周辺市場に向けた次世代のシャシー技術について紹介します。シャシーをソフトウェアで制御することで、自動車メーカーは開発を早め、コストを抑えながら、より安全でスマートな走りを実現できる仕組みを解説します。

来場者はステア・バイ・ワイヤの没入型ドライビング・シミュレーションを体験でき、次のような革新技術を見学できます。

・ステア・バイ・ワイヤ、リア・ホイール・ステアリング、ブレーキ・バイ・ワイヤ、ソフトウェア.を含むMotion-by-Wire™技術

・Nexteerが最近発表しMotionIQ™ Software Suite、精密なモーション制御、シャシー開発の加速、先進的な予測保守を可能にする3つの製品群で構成され、シームレスに連携

・電動パワー・ステアリング（EPS）、ステアリング・コラムと中間シャフト、ドライブライン・ソリューションにわたるモーション制御の革新

さらにNexteerの専門家は、こうしたモーション制御技術が乗用車だけでなく、商用車、オフロード車、その他のモビリティ分野における技術的・事業的課題をどう解決できるかについても紹介します。

MOVE AmericaでのSDVインサイト

さらに、Nexteerのソフトウェア製品担当エグゼクティブ・プロダクトライン・ディレクターであるピーター・シュミット氏が、9月24日（水）午後1時20分からTech, Data & Innovation Theater #2で開かれる「ソフトウェア定義車両の進展」パネル・ディスカッションに登壇します。パネルにはStellantis、COVESA、Mercedes Payの専門家らも参加します。

「ソフトウェア定義車両の未来は、協力と共創によって築かれていきます。Nexteerは、安全性の高いモーション制御分野における実績ある専門知識を、ハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションとして、自動車メーカーや世界中の何百万人ものドライバーに提供してきました。MOVE Americaではモビリティ業界のリーダーたちと議論を深め、次世代のモーション制御をともに創り上げていくことを楽しみにしています。」とシュミット氏は述べました。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（香港証券取引所コード：1316）は、モーション制御技術をリードするグローバル企業であり、安全で環境に優しくエキサイティングなモビリティの実現を加速させています。同社の革新的なポートフォリオには、電動・油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤ、リア・ホイール・ステアリング、ステアリング・コラム、中間シャフト、ドライブライン・システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなどのバイ・ワイヤ・シャシー制御技術が含まれます。Nexteerは、電動化、ソフトウェア／コネクティビティ、ADAS／自動運転、シェアード・モビリティといった世界的なメガ・トレンドにも対応し、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWのほか、中国やインドのBYD、Xiaomi、長安汽車、理想汽車、奇瑞汽車、長城汽車、吉利汽車、小鵬汽車など、世界中の自動車メーカーにモーション制御の課題解決を提供しています。www.nexteer.com

詳細は Nexteer Media Center & MOVE America Press Kit をご覧ください。

