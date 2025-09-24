期間限定、大阪府内のPLAZA・ROAlivで「おおさかCO2CO2(コツコツ)ポイント＋」の付与が開始！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

大阪府では、小売事業者等が現在運用しているポイントシステムを活用して、生産・流通・使用等におけるCO2排出が少ない商品（サービスを含む）を購入した消費者に対して「おおさかCO2CO2（コツコツ）ポイント＋（以下「ポイント」という。）」を上乗せ付与し、脱炭素に資する商品・サービスの選択を促進する事業を行っています。

このたび、株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長 北村 博之、以下「スタイリングライフHD」）は、大阪府の脱炭素推進事業に賛同し、大阪府内のPLAZA 11店舗・ROAliv 2店舗にて、令和7年10月1日から1か月間、ポイント付与を開始することをお知らせいたします。

1.実施店舗

大阪府内PLAZA 11店舗

https://www.plazastyle.com/contents/store/searchresult?article_data_keyword_filter=大阪(https://www.plazastyle.com/contents/store/searchresult?article_data_keyword_filter=%E5%A4%A7%E9%98%AA)

大阪府内ROAliv 2店舗

https://www.roaliv.jp/shoplist/#kansai

2.付与期間

令和7年10月1日（水曜日）～令和7年10月31日（金曜日）

3.対象商品

■PLAZA

PLAZA BASICS ウォーターボトル、カトラリーセット グリッター、スライダーバック(S)(L)

PLAZA 限定 ショッピングバック、折りたたみメタリックエコバック

サボリーノ 目ざまシート ビタット C

■ROAliv

チャリティバック(S)(M)(L)

※店舗によりお取り扱いの無い商品もございます。

本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

４．ポイント付与数

100円(税抜)につき4ポイント付与

（参考）府報道提供URL：https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o120020/prs_51212.html

国連では、2030年までの国連目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」を2015年9月に策定しました。本事業は、SDGsに掲げる17のゴールのうち以下のゴールの達成に寄与するものです。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングスについて

価値観が変化するいつの時代においても、お客様が求める「自分らしいライフスタイル」「新しい自由な生活スタイル」のために、私たちは、価値ある新しい商品提案やモノ作りを続け、心地よく楽しい時間を過ごせるショップやサロンなどの空間とサービスを提供することに努める『TBSグループ』の一社です。

【会社概要】

会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者：代表取締役 執行役員社長 北村 博之

所在地：本社所在地東京都新宿区北新宿-21-1 新宿フロントタワー

URL ：https://www.stylinglife.co.jp/

＝スタイリングライフ・ホールディングスは、7つの事業会社からなるグループです＝

<株式会社スタイリングライフ・ホールディグス プラザスタイル カンパニー>

生活雑貨小売、直営店事業、フランチャイズ事業、ライセンス事業。

生活雑貨小売、直営店事業、フランチャイズ事業、ライセンス事業。常に新しい商品 や他所にないモノをご紹介し、独自の視点とスタイルで情報発信。 PLAZAをはじめとする多様なストアブランド展開で、女性を中心に幅広い年齢層のお客様にご支持いただいています。

<株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー>

基礎化粧品、メイクアップ化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

基礎化粧品、メイクアップ化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。BCL カンパニーの化粧品は国内約3万店舗、海外約40ヵ国で取り扱われ、直営事業では国内12店舗、またオンライン事業も展開しています。新たにインナービューティーや美容家電と新規領域へも拡大中です。お客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

<株式会社CPコスメティクス>

化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

化粧品、医薬部外品等の開発・製造・販売事業。

専売契約を結んだ代理店が運営する「CPサロン」を全国に約1,240店舗展開。

1979年の創業以来、女性の素肌美を追求し、サロンケアとホームケアの両面から一人ひとりの美しさをサポートしています。

＜株式会社ビコーズ＞

洋傘商品企画、卸売。

洋傘商品企画、卸売。

株式会社ビコーズ（1994年設立）は、自社ブランド「because」で雨傘・日傘・レインコートなどのウェザーグッズを展開。加えて、男女問わず使えるデザインと機能性を兼ね備えたサステナブルブランド「U-DAY」も手がけています。

＜株式会社スタイリングライフ・ホールディングス Cath Kidston事業部＞

英国ライフスタイルブランド輸入販売事業、直営店事業、ライセンス事業。

英国ライフスタイルブランド輸入販売事業、直営店事業、ライセンス事業。Cath Kidston（キャス キッドソン）は1993年に英国で誕生した、ヴィンテージ感とモダンなデザインを融合したライフスタイルブランドです。花柄や英国風モチーフを取り入れた実用的でデザイン性の高いアイテムは、多くの人々に愛され、世界中の幅広い世代に支持されています。

＜株式会社KNT365>

服飾雑貨企画・製造・小売事業。

服飾雑貨企画・製造・小売事業。

地球、人、動物にとっていいことだらけの365日使える作品を作っています。ペットボトル再生原料で作られたバッグなどの作品を中心に、オリジナル・コラボ品など多数で幅広いお客様に使っていただいています。

＜株式会社シーズマーケット＞

広告PRマーケティング、百貨店でのコスメ・アパレル店舗運営、自社ブランド製造・販売運営。

広告PRマーケティング、百貨店でのコスメ・アパレル店舗運営、自社ブランド製造・販売運営。日本と韓国に法人を持ち、両国を結ぶ新たなビジネスモデルを展開。韓国の15以上のコスメ・アパレルブランドと直接契約し、広告・PRを中心に、伊勢丹新宿やグラングリーン大阪での直営店運営、自社コスメブランド「Joliyen.」の企画・販売も行っています。