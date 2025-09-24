株式会社BiS 代表 伊禮門 悟、伸び悩む中小企業を対象に営業・集客・新商品開発支援サービスを開始！
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、営業が伸び悩む企業や、集客に課題を抱える企業、新商品開発を検討している企業向けに、営業戦略立案から集客施策、新商品企画・マーケティング支援までをトータルでサポートするサービスを開始しました。営業課題の解決や新規事業開発を通じて、企業の成長を加速させます。
■サービス開始の背景
当社これまでPR・ブランディング、アパレル、音楽、映像制作など多岐にわたる事業を展開してきた経験を活かし、営業力・集客力・ブランド力・マーケティング力を強化するためのサポートを提供。企業の成長課題に応じた戦略立案から実行までを支援します。
■代表プロフィール
伊禮門 悟（いれいじょう さとる）
・大手通信キャリアにて営業成績 日本一
・会社設立から3期目で年商1億円突破、現在5期目でさらに右肩上がりの成長中
・各分野で事業を創出・拡大（アパレル・音楽・映像・芸能・高級ブランドなど）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330346&id=bodyimage1】
■会社沿革
・2021年4月 株式会社BiS設立（テレビパブリシティ代理店業務開始）
・2022年2月 芸能スカウト・マネジメント代理店業務開始
・2022年12月 経営・マネジメントに関するコンサルティング開始
・2023年2月 ダンススタジオ【STUDIO BANGS】開業
・2023年5月 芸能事務所【Nii entertainment】、アパレルブランド【Wiyh】開業
・2023年11月 株式会社ディケイター設立
・2024年2月 アメリカンセレクトストア【Jackson Square】開業、書籍出版
・2024年5月 映像制作サービス【Boulevard】開業
・2024年10月 音楽レーベル【Nii Music】開業
・2025年4月 高級レザーブランド【TOUR RECORD】開業
・2025年6月 桐箱入り高級スカジャンブランド【JacksonSquare Tokyo Shibuya】開業
■提供サービス
・営業戦略立案・営業力強化
・集客施策の設計・実行サポート
・新商品企画・開発支援
・PR・ブランディング戦略策定
・マーケティング施策の立案・実行サポート
■対象
・営業が伸び悩んでいる中小企業
・集客に課題を抱える中小企業
・新商品開発を検討している中小企業
■問い合わせ先
株式会社BiS 代表取締役 伊禮門 悟
公式LINE：https://lin.ee/WuuCrO5E
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
