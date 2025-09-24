【大切な人へのプレゼント】上質牛革と名入れで贅沢に―ロングウォレット『sukima』登場
上質な牛本革を贅沢に使用したロングウォレット「sukima」は、手にした瞬間から革の滑らかさと柔らかさが感じられる、こだわりの逸品です。
シンプルながらも機能的に設計されており、紙幣や小銭、複数枚のカードをスマートに整理できる収納力を備えています。毎日の使用で革が味わい深く変化し、自分だけの風合いに育てられるのも魅力のひとつです。
さらに名入れ対応で、大切な人へのギフトや特別な自分へのご褒美としても最適です。職人による丁寧な仕上げと、余計な装飾を排した洗練されたデザインは、ビジネスシーンでも日常でも上質な存在感を放ちます。
長く愛用できる耐久性と、使うたびに感じる革の柔らかさ、名入れによる唯一無二の特別感が、毎日の生活をより豊かに彩ります。
自分らしさを大切にする大人にふさわしい、機能性と高級感を兼ね備えたロングウォレットです。
【上質な牛本革】ロングウォレット sukima 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-025/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330334&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
シンプルながらも機能的に設計されており、紙幣や小銭、複数枚のカードをスマートに整理できる収納力を備えています。毎日の使用で革が味わい深く変化し、自分だけの風合いに育てられるのも魅力のひとつです。
さらに名入れ対応で、大切な人へのギフトや特別な自分へのご褒美としても最適です。職人による丁寧な仕上げと、余計な装飾を排した洗練されたデザインは、ビジネスシーンでも日常でも上質な存在感を放ちます。
長く愛用できる耐久性と、使うたびに感じる革の柔らかさ、名入れによる唯一無二の特別感が、毎日の生活をより豊かに彩ります。
自分らしさを大切にする大人にふさわしい、機能性と高級感を兼ね備えたロングウォレットです。
【上質な牛本革】ロングウォレット sukima 名入れ可
https://naire-shop.com/naire-kakura-025/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330334&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ