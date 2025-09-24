昨年も完売御礼！今年も完売必至『NO LIMIT! カウントダウン ２０２６』 なら年越しの熱狂の瞬間を、一日中味わえる！２０２５年１２月３１日（水）１９：００～２０２６年１月１日（木）２１：００開催

合同会社ユー・エス・ジェイ『NO LIMIT! カウントダウン ２０２６』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年12月31日（水）から2026年1月1日（木）に、一年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊びつくせ、みんなで“超元気”な新年を迎えられるスペシャル・イベント『NO LIMIT! カウントダウン 2026』を開催します。

カウントダウン当日は、年越しの瞬間に約4,000発の超豪華花火が夜空を彩る『カウントダウン・モーメント』や、今年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを象徴する大人気エンターテイメントを凝縮した、一夜限りの超豪華『カウントダウン・スペシャル・ステージ』を開催。さらに、大晦日から元日の夜まで最大26時間、パークの大人気ライドやショーを体験できる『26時間遊び放題』※1や、パークの仲間たちが和装姿で新年を祝う『ニューイヤー・グリーティング』など、『NO LIMIT! カウントダウン 2026』ならではの“超熱狂”体験が勢揃いします。また、100万円越えの超豪華VIPツアーや豪華ディナー付きのプレミアムなツアーなど、さまざまなご滞在スタイルに合わせた体験プランを豊富にご用意しています。

みんなでココロを一つにして盛り上がり、この日だけの超一体感に包まれながら、一生の思い出になる2025年の締めくくりと新年の幕開けをお楽しみください。

※このイベントには専用の入場チケット「パーティ・パス」が必要です。完売必至の大人気「パーティ・パス」は、

2025年10月7日（火）12:00より順次販売を開始します

※1 一部のエリアおよびアトラクションは一時メンテナンスを行う場合があります

詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにてご確認ください

■パーク中が一つになって盛り上がる“超熱狂”の『カウントダウン・モーメント』

新年を迎える瞬間、パーク中に「HAPPY NEW YEAR！」のかけ声が響きわたり、約4,000発の色鮮やかなパイロ（直立型花火）が夜空をまばゆく彩ります。音楽やライティングなど圧巻の演出で、みんなでココロを一つにし、盛り上がる“超熱狂”の『カウントダウン・モーメント』で、最高の新年の幕開けをお楽しみください。

『カウントダウン・モーメント』

＜開催場所＞ グラマシーパーク、ラグーン

＜開催時間※＞ 2025年12月31日(水)23:50～2026年1月1日(木)00:15

※開催時間が変更になる場合があります

■この一年の人気コンテンツが勢ぞろい！一夜限りの超豪華な『カウントダウン・スペシャル・ステージ』

グラマシーパークでは、今年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを象徴する大人気エンターテイメントを凝縮した、一夜限りの『カウントダウン・スペシャル・ステージ』を開催します。

麦わらの一味やクロスギルドのバギーなど海賊と海軍の戦いに全身で入り込める『ワンピース・プレミアショー 2025』や、BTSなどを輩出する「HYBE MUSIC GROUP」の人気アーティスト楽曲とミュージックビデオにあわせ、パークの仲間たちと踊って歌える『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』。

『カウントダウン・スペシャル・ステージ』

さらに、大人気の“ハミクマ”や“ハミクマキャンディ”が登場し、「King Gnu」との初コラボレーションで話題沸騰中のオリジナル楽曲『SO BAD』を使用した『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』。また、数々の超興奮を生み出してきた「ユニバーサル・クールジャパン」10周年を記念し、歴代の人気コンテンツの楽曲が楽しめる特別なショー『ユニバーサル・クールジャパン 10th Anniversary シンギング・ショー』も開催。「セサミストリート」、「スヌーピー」、「ハローキティ」、イルミネーションの「ミニオン」とパークの仲間たちも勢揃いします。他にも今年一年間、パークを盛り上げた人気コンテンツが一夜限りで大集結！みんなで“超興奮”間違いなしの『カウントダウン・スペシャル・ステージ』をお見逃しなく！

＜開催場所＞ グラマシーパーク

＜開催時間※＞ 2025年12月31日(水)19:10～2026年1月1日(木)00:15

※開催時間が変更になる場合があります

■人気エリアもアトラクションも遊び放題！最大26時間※2、超興奮がぶっ続くパーク体験 ！

2025年12月31日（水）19:00から2026年1月1日（木）21:00まで、最大26時間、パークの大人気ライドやショーをご体験いただけます。絶大な人気を誇る『スーパー・ニンテンドー・ワールド』※3の『ドンキーコングのクレイジー・トロッコ』や『マリオカート ～クッパの挑戦状～』をはじめ、360度振り回される『ジュラシック・パーク』のフライングコースター『ザ・フライング・ダイナソー』、今年7月に新しくオープンした『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ～大悪党への道～』、TVアニメ「SPY×FAMILY」の世界を全身で体感できる『SPY×FAMILY XRライド』(期間限定)などライドもショーも心ゆくまでお楽しみいただけます。

※画像はイメージです

人気エリアとアトラクションを満喫し尽くして、最大26時間“超興奮”がぶっ続くパーク体験で“超元気”な新年をお楽しみください。

※2 一部のエリアおよびアトラクションは時間によりメンテナンスを行う場合があります

※3 スーパー・ニンテンドー・ワールドは2026年1月1日(木)午前2:00～午前6:30、メンテナンスのためクローズします

■和装姿のパークの仲間たちと一緒に新年を祝う『ニューイヤー・グリーティング』

華やかな和装に身を包んだパークの仲間たちが、ゲストの皆さまと一緒に新年を祝うべく、パーク内に登場する『ニューイヤー・グリーティング』が開催されます。2026年の幕開けをパークの仲間たちと一緒にお祝いし、最高に華やかで賑やかな新年のスタートをお楽しみください。

＜開催時間＞2026年1月1日(木)カウントダウン・モーメント終了後（予定）

■カウントダウンの瞬間を超贅沢に独占！一組限定“超豪華VIP ツアー”をはじめ、全3種類のプレミアムなツアーをご用意

※画像はイメージです

特別な１日を贅沢に満喫できるプライベート・ガイド付きツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」に、1組限定(税込\1,300,000)の“超豪華VIP ツアー”「NO LIMIT! カウントダウン 2026 ～最上級ラグジュアリープラン～」が今年も登場します。

本ツアーは、宿泊先のアライアンスホテル「大阪マリオット都ホテル」まで専用車の送迎※4や同ホテル高層フロアからの絶景を楽しめるラグジュアリーステイをご用意。パーク滞在中は専任ガイドが『NO LIMIT! カウントダウン 2026』を満喫できるプランをご案内します。また、専用レストラン「Luminant～VIP Private Lounge and Dining～」(ロンバーズ・ランディング２階)では、特別なディナーを堪能でき、そのまま同レストランのバルコニーから約4,000発の超豪華花火が夜空を彩る『カウントダウン・モーメント』を超贅沢に独占できたりなど、すべてが一生の思い出となる最上級のカウントダウン・ツアーです。

「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」では、上記ツアーをはじめ、カウントダウン・イベント限定の豪華プランを全3種類ご用意しています。贅沢かつ優雅にお楽しみいただけるワンランク上のプランで、一生の思い出になるカウントダウンをぜひお過ごしください。

※画像はイメージです※画像はイメージです大阪マリオット都ホテル

■【上級ラグジュアリープラン／1組限定】 パーティ・パス＋VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー 特別コースメニュー

金額(税・サ込)：(4名1組) 1,300,000円

プラン内容

・「パーティ・パス」4名分

・「ツアー専用 エクスプレス・パス」4名分

(カウントダウン営業時間～2026年1月1日(木)パーククローズまで利用可能)

・アライアンスホテル「大阪マリオット都ホテル」高層フロア宿泊(1泊2日)※5

・ラグジュアリープラン専用車による送迎※4

・専任ガイドによるツアー(2025年12月31日(水)・2026年1月1日(木))

・1組限定 特別鑑賞エリア(「カウントダウン・モーメント」)

・1組限定貸切 特別コースメニュー

・1組限定貸切 特別キャラクター・グリーティング

■パーティ・パス＋VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー コースメニュー(1F)

金額(税・サ込)： (4名1組)348,500円 ※追加1名ごと87,125/円

プラン内容

・「パーティ・パス」4名分

・「ツアー専用 エクスプレス・パス」4名分

・専任ガイドによるツアー

・専用鑑賞エリア(ロンバーズ・ランディング前)

・専用レストランでの特別コースメニュー

・特別キャラクター・グリーティング

■パーティ・パス＋VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー ビュッフェメニュー(2F)

金額(税・サ込)： (4名1組)298,500円 ※追加1名ごと74,625/円

プラン内容

・「パーティ・パス」4名分

・「ツアー専用 エクスプレス・パス」4名分

・専任ガイドによるツアー

・専用鑑賞エリア(ロンバーズ・ランディング前)

・専用レストランでの特別ビュッフェメニュー

・特別キャラクター・グリーティング

※4 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン～ホテルの送迎

※5 お部屋タイプはコネクティングルームもしくは2室でのご用意

上記プランは、10月7日(火)よりユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにて販売いたします。詳細は、専用ページをご確認ください。

■『NO LIMIT! カウントダウン 2026』入場チケット「パーティ・パス」

『NO LIMIT! カウントダウン2026』の入場チケット「パーティ・パス」（税込\16,900～）は、下記のとおり、各所で抽選販売、先行販売を実施し、11月17日（月）より一般販売となります。なお、ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル限定先行販売を実施いたしますが、ご利用には2025年9月25日（木）までに対象の年間パス（グランロイヤル）をご購入いただく必要がございます。

チケット単体での販売に加え、カウントダウンを思う存分満喫いただける「特別鑑賞エリア入場券」や「ユニバーサル・エクスプレス・パス」、パーク内レストランでの「ディナー」付きチケットなど、特別体験プランを多数ご用意し、多様な楽しみ方をご提案いたします。体験プランの詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトをご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5761/table/767_1_dae7e76334430a53497a208219850f0c.jpg?v=202509240457 ]

※6 抽選販売後に販売枠が残っている場合のみ、一般販売を行います

※年間パス（グランロイヤル）限定先行販売や抽選販売の詳細は公式WEBサイトを必ずご確認ください

※「パーティ・パス」をお持ちの方は、2025年12月31日（水）19:00から2026年1月1日（木）の21:00（パーククローズ）まで何度でも入退場できます

※2025年12月31日（水）有効の各種スタジオ・パス(年間パスを含む)をお持ちの方のパーク滞在可能時間は2025年12月31日（水）17:00までです

※2025年12月31日（水）17:00～19:00はパーク営業時間外です

※2026年1月1日（木）有効の各種スタジオ・パス（年間パスを含む）をお持ちの方は、2026年1月1日（木）2:00から入場できます

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

