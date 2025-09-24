忙しい現代人のためのリカバリー・ミュージック『寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽』シリーズ第7弾が、株式会社デラより配信リリース！【監修：吉田昌生／音楽：Mitsuhiro】
忙しい現代人のためのリカバリー・ミュージック『寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽』シリーズ第7弾が、株式会社デラより2025年9月24日に配信リリースいたしました。Spotify、Apple Music他、各音楽配信サービス（https://lnk.to/DLSR-139）で聴くことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330330&id=bodyimage1】
『寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽 vol.7』
https://lnk.to/DLSR-139
[収録曲]
1. 怒りに気付く
2. 手放す
3. 慈悲
[各音楽配信サービスリンク]
https://lnk.to/DLSR-139
音楽：Mitsuhiro
1985年国立音楽大学作曲学科卒業。
環境音楽制作グループ、バイオシック音楽研究所に所属後、1991年永野音楽研究所を設立。
より良い音環境の充実を提唱しながら、音で環境を“整える”“演出する”“機能化する”ことをライフワークとしている。自然と音楽のつながりを追求し、その視点から創造された自身の作曲法などを、執筆活動を通して表現している。
監修：吉田昌生
マインドフルネス瞑想講師、作家。一般社団法人マインドフルネス瞑想協会 代表理事
株式会社Melon Chief Mindfulness Officer
スポーツクラブのプログラム監修、企業研修、「Upmind」をはじめとする瞑想アプリの監修多数。養成講座を開催し、マインドフルネス瞑想の指導者を育成している。
[商品情報]
商品名: 寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽 vol.7
収録時間: 約10分（全3トラック）
JAN: 4961501655419
商品番号: DLSR-139
発売日: 2025年9月24日（水）
発売元: 株式会社デラ
[各音楽配信サービスリンク]
https://lnk.to/DLSR-139
■『寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽』シリーズについて
古くからインドに伝わるヴィパッサナー瞑想を基に、現代社会においてアレンジされた「マインドフルネス瞑想」。このシリーズは、音楽を通して呼吸や体に集中することで、考えすぎる脳を休め、心身のリラクゼーションと回復を促進することを目的としています。忙しい日常の中で、どこでも気軽に瞑想を取り入れることができ、日々の生活に安らぎをもたらすツールとしてご活用いただけます。寝る前や心を落ち着けたい時、リフレッシュしたい時に、ぜひお試しください。
■企画の背景
現代社会は、常にストレスにさらされています。ストレスは放っておくと、うつ病等の健康問題にも発展する可能性があり、ストレス対策を行なうことは、今後私たちが心身ともに健康で暮らしていく上でとても重要な課題と言えます。
マインドフルネス瞑想は、心身の健康を保つための有効な手段として、医療の現場でも注目されています。今に集中し、自分の体や心の状態を観察することで、ストレスや雑念を手放し、本来の健康な心と身体に戻りやすくしてくれます。心身を落ち着けるための瞑想の環境づくりのサポート・ツールとして、音楽の持つリラクゼーション効果に注目しました。
■音楽の効果的な活用法
・瞑想の時間を、テーマごとに音楽で表現しています。毎日忙しい方にも、気軽に瞑想を取り入れていただけるように、1曲３分前後の楽曲となっています。ご自身のプレイリストに入れるなど、ライフスタイルに合わせてご活用ください。
・ストレスを感じた時、疲れた時、または気持ちをリセットしたい時に、瞑想をしながらお聴きください。
・イヤホン等を使用して音楽を聴く場合は、車や自転車などにご注意ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330330&id=bodyimage1】
『寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽 vol.7』
https://lnk.to/DLSR-139
[収録曲]
1. 怒りに気付く
2. 手放す
3. 慈悲
[各音楽配信サービスリンク]
https://lnk.to/DLSR-139
音楽：Mitsuhiro
1985年国立音楽大学作曲学科卒業。
環境音楽制作グループ、バイオシック音楽研究所に所属後、1991年永野音楽研究所を設立。
より良い音環境の充実を提唱しながら、音で環境を“整える”“演出する”“機能化する”ことをライフワークとしている。自然と音楽のつながりを追求し、その視点から創造された自身の作曲法などを、執筆活動を通して表現している。
監修：吉田昌生
マインドフルネス瞑想講師、作家。一般社団法人マインドフルネス瞑想協会 代表理事
株式会社Melon Chief Mindfulness Officer
スポーツクラブのプログラム監修、企業研修、「Upmind」をはじめとする瞑想アプリの監修多数。養成講座を開催し、マインドフルネス瞑想の指導者を育成している。
[商品情報]
商品名: 寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽 vol.7
収録時間: 約10分（全3トラック）
JAN: 4961501655419
商品番号: DLSR-139
発売日: 2025年9月24日（水）
発売元: 株式会社デラ
[各音楽配信サービスリンク]
https://lnk.to/DLSR-139
■『寝たままマインドフルネス～3分の瞑想音楽』シリーズについて
古くからインドに伝わるヴィパッサナー瞑想を基に、現代社会においてアレンジされた「マインドフルネス瞑想」。このシリーズは、音楽を通して呼吸や体に集中することで、考えすぎる脳を休め、心身のリラクゼーションと回復を促進することを目的としています。忙しい日常の中で、どこでも気軽に瞑想を取り入れることができ、日々の生活に安らぎをもたらすツールとしてご活用いただけます。寝る前や心を落ち着けたい時、リフレッシュしたい時に、ぜひお試しください。
■企画の背景
現代社会は、常にストレスにさらされています。ストレスは放っておくと、うつ病等の健康問題にも発展する可能性があり、ストレス対策を行なうことは、今後私たちが心身ともに健康で暮らしていく上でとても重要な課題と言えます。
マインドフルネス瞑想は、心身の健康を保つための有効な手段として、医療の現場でも注目されています。今に集中し、自分の体や心の状態を観察することで、ストレスや雑念を手放し、本来の健康な心と身体に戻りやすくしてくれます。心身を落ち着けるための瞑想の環境づくりのサポート・ツールとして、音楽の持つリラクゼーション効果に注目しました。
■音楽の効果的な活用法
・瞑想の時間を、テーマごとに音楽で表現しています。毎日忙しい方にも、気軽に瞑想を取り入れていただけるように、1曲３分前後の楽曲となっています。ご自身のプレイリストに入れるなど、ライフスタイルに合わせてご活用ください。
・ストレスを感じた時、疲れた時、または気持ちをリセットしたい時に、瞑想をしながらお聴きください。
・イヤホン等を使用して音楽を聴く場合は、車や自転車などにご注意ください。