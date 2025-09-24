lgramのLINE公式アカウント友だち数が2,000人突破
株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）が運営する「エルグラム」のLINE公式アカウントの友だち数が、2025年9月8日（月）に2,000人を突破しました。
今後もInstagram運用に役立つ情報の配信を継続してまいります。
エルグラムのLINE公式アカウントについて
エルグラムのLINE公式アカウントでは、Instagram運用に役立つ最新情報や活用事例、キャンペーン情報などを定期的にお届けしています。
LINEを活用することで、利用者の皆さまにとってより身近に情報を受け取っていただける環境を整えており、友だち追加後すぐに役立つコンテンツや限定特典も配信しています。
配信している主な内容
最新のアップデート情報
Instagram運用のヒントやノウハウ
成功事例や活用のアイデア
オンライン説明会のご案内
LINE公式アカウント登録によるメリット
【Instagram運用ノウハウを入手】
Instagramで集客や売上を伸ばすための運用ノウハウを定期的に受け取ることができます。実践に直結する情報が配信されるため、学んだ内容をすぐに取り入れられるのが大きなメリットです。
【エルグラムの最新情報をいち早くキャッチ】
インスタ拡張ツール「エルグラム」の新機能やアップデート情報などもタイムリーにお届けします。常に最新の状態でツールを活用でき、効果的な運用をしっかりサポートします。
【ビジネス活用をサポート】
エルグラムのLINE公式アカウントでは、業務効率化につながるヒントを提供し、Instagramを活かしたビジネス展開を後押しします。
これからも、LINEならではの高い開封率やリアルタイム性を活かし、Instagram施策と連動したキャンペーンの展開や、利用者満足度を高めるコンテンツの充実に取り組んでまいります。
エルグラム公式アカウントは、下記よりご登録いただけます。
友だち追加リンク：https://go.lmes.jp/landing-qr/1660872170-ydNY6LXx?uLand=smVVtc
エルグラムとは
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの運用効率化ツールです。
2024年1月のリリース以来、個人事業主から企業まで幅広い事業者に選ばれており、以下のようなInstagramを運営するうえでの課題を解決しています。
フォロワーからのコメントやメッセージへの返信業務
キャンペーンの案内や管理業務
フォロワーとの関係構築によるセールス強化
▼料金プラン
フリープラン：月額0円
スタンダードプラン：月額11,000円（税込）
※全プラン共通で初期費用0円、契約期間の縛りなし
※2025年12月末までフリープランの配信数無制限キャンペーンを実施中
▼主な導入効果
DM・コメント対応の自動化による業務時間の削減
24時間対応による顧客満足度向上
予約管理の効率化によるミスの減少
一人ひとりに合わせた情報発信によるリピート率向上
データ分析に基づく効果的な販促活動の実現
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラムマニュアルサイト」でご案内しています。
以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。 https://lgram.jp/manual/contact/
エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
まずは無料でお試しいただけるフリープランもご用意していますので、ぜひご体験ください。
https://lgram.jp/?dreamnews
