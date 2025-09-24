子どもの健やかな成長を願う縁起物「伝統こけし」をモチーフにした新しい栽培キット。芝を“髪の毛”に見立て、自由にヘアアレンジを楽しめるユニークなアイテムです。観賞用にもギフトにもぴったり。

聖新陶芸株式会社髪の毛に見立てた芝がキュート

聖新陶芸株式会社（本社：愛知県瀬戸市上松山町1-71、代表取締役：伊勢谷智起）は2025年9月24日、伝統こけしをモチーフにデザインされた陶器の盃で育てる芝の栽培キット「芝って栽培キット KOKESHI」を発売しました。当栽培キットは、全国の販売店・専門店および、聖新陶芸公式オンラインショップ SEISHIN PLUS+ [ https://seishin-plus.ocnk.net/product/539 ] にて購入可能です。

芝のタネの入ったオリジナルの仕掛けと盃の陶器必要なのは水だけ。シンプルで楽しい栽培体験。

栽培に必要なものがすべて揃っているのが栽培キットの魅力。芝のタネがあらかじめ仕込まれたオリジナルの仕掛け、それを育てる盃型の陶器、そして生長した芝をまとめる輪ゴムの3点だけで構成されています。シンプルでわかりやすく、誰でも気軽に始められる栽培キットです。

簡単に芽が出る芝は、栽培初心者にぴったりの植物

芝って栽培キットで生長した芝

この栽培キットに採用している芝は、生長スピードが速く、葉が密集して青々と育つのが特長です。その品質は高く評価され、ゴルフ場のグリーンやサッカー場といったプロのフィールドでも使用されているほど。

水を与えてから4～7日ほどで発芽が始まり、育つ過程を目に見えて楽しめるのも魅力です。

「植物を枯らしてしまう…」と苦手意識を持っている方でも、気軽に挑戦できる手軽さと育てやすさが、この芝栽培キットの大きなポイントです。インテリアやギフトにも最適な、ユニークで楽しい栽培体験をお楽しみいただけます。

伝統こけしからインスピレーションされたデザイン

伝統こけしの「おちょぼ」

「伝統こけし」は、東北地方の木地師が湯治客向けに玩具として制作し、後に子どもの健康や成長を願う縁起物としても親しまれてきた、日本独自の木製人形です。産地ごとに異なる形や絵付けの系統があり、職人の間で技が継承され続けています。

本キットは、この伝統こけしからインスピレーションを得て、芝を“髪の毛”に見立てた自由なヘアアレンジが楽しめる栽培体験をご提供します。

01 おちょぼ愛嬌たっぷりの「おちょぼ」

赤い口紅が印象的な、可愛らしいおちょぼ口のこけしです。鮮やかな赤い花模様の着物に、同じく華やかな髪飾りをあしらい、愛嬌あふれる佇まいが魅力。インテリアや贈り物としても心を和ませてくれる存在です。

02 ぼうずやんちゃな表情の「ぼうず」

目の周りが赤く彩られた、元気いっぱいのやんちゃぼうず。カラフルな縞模様の着物は、伝統のろくろ模様を思わせるデザインで、遊び心あふれる雰囲気をまとっています。見ているだけで楽しい気持ちになれるこけしです。

03 おかっぱおしとやかな「おかっぱ」

黒髪のつややかなおかっぱに、小花柄の着物がよく似合うおしとやかなおかっぱちゃん。芝の髪で新しいヘアスタイルに挑戦する楽しさも。

商品詳細

商品名：芝って栽培キット KOKESHI

品 番：GD-1048

サイズ：W5.7cm D5.7cm H8.6cm

内 容：陶器/タネ入り仕掛け/輪ゴム

販売日：2025年 9月 24日

価 格：1430円（税込）

[https://seishin-plus.ocnk.net/product/539］

会社概要

聖新陶芸株式会社は日本では数少ない栽培キットメーカーです。

1960年創業、聖母マリア像の製造をスタート。

1999年に陶器を使った、たまご型の栽培キットが誕生。

現在では多くの栽培キットを国内外に販売しています。

「植物を育てる」とともに「心も育む」モノづくりを続けていきます。

社名：聖新陶芸株式会社

住所：〒489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1-71

業務内容：栽培キットの企画、製造、販売／栽培キットの輸出／栽培キットのOEM作製

コーポレートサイトURL：https://seishin-tougei.com/

問い合わせ先：info@seishin-tougei.com