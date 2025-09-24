【YSL BEAUTY】上質なサテンファブリックのような輝きを放つ「ルージュ ピュールクチュール」から新色登場。
「ルージュ ピュールクチュール」という名の
美しくもタイムレスなルージュ
1978年に誕生してから、自分のルールで妥協なく生きる女性達のために美を創り続けてきた
「ルージュ ピュールクチュール」
2025年、ダークからライトまで、スキントーンやファッションに合わせて作られた、
こだわり抜いたクチュールカラーから、ミステリアスでスポンティ二アスな“ORANGE”、情熱的で大胆な“RED”、センシュアルでオーセンティックな“NUDE”の3つのシェードから最新色が登場。
発色、仕上がり、テクスチャー、その全てにクチュールのこだわりを詰め込んだ
「ルージュ ピュールクチュール」は、クリアで美しい発色を実現しながら、
上質なサテンファブリックのような輝きをもたらします。
YSL独自のピュアサテンテクノロジ―により、ピグメントが瞬時に光を取り込み、サテンファブリックのような輝きとツヤを叶えるフィルムを形成。極限まで配合した濃密なピグメントに光を与え、オートクチュールドレスのように唇にぴたりと密着します。
さらに、80%ものケア成分でつくりあげられた唇にとけこむようなテクスチャーが、洗練された唇へと格上げします。その秘密は、YSLウリカ コミュニティ ガーデンで育った、チューベローズエキス*1とウチワサボテンエキス*2によるボタニカルオイルカクテルを配合。
長時間*3唇の潤いを保持し、心地よくなめらかな唇に。
ルージュ ピュールクチュール
2025年10月3日(金) 全国発売
2025年9月24日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売
新色 1色 ｜ 限定色2色 各6,710円（税込）
https://www.yslb.jp/makeup/makeup-lips/makeup-lipstick/rouge-pur-couture/WW-51083YSL.html
＊1 チューベロース花エキス ＊2 オプンチアフィクスインジカ花エキス *3 YSL調べ。個人差があります。
濃密な発色。「ルージュ ピュールクチュール」だけの深く、鮮やかなクチュールカラー
2025年新色・限定色
O8
ビトゥン ブラウン
シックに決まるブリックモーヴ
R13
ルージュ コールズ
※限定色
魅惑的なベリーレッド
N16
ベージュ アフェア
※限定色
ローズニュアンスを秘めたトープベージュ
【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/