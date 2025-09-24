【YSL BEAUTY】上質なサテンファブリックのような輝きを放つ「ルージュ ピュールクチュール」から新色登場。

日本ロレアル株式会社




「ルージュ ピュールクチュール」という名の


美しくもタイムレスなルージュ



1978年に誕生してから、自分のルールで妥協なく生きる女性達のために美を創り続けてきた


「ルージュ ピュールクチュール」



2025年、ダークからライトまで、スキントーンやファッションに合わせて作られた、


こだわり抜いたクチュールカラーから、ミステリアスでスポンティ二アスな“ORANGE”、情熱的で大胆な“RED”、センシュアルでオーセンティックな“NUDE”の3つのシェードから最新色が登場。



発色、仕上がり、テクスチャー、その全てにクチュールのこだわりを詰め込んだ


「ルージュ ピュールクチュール」は、クリアで美しい発色を実現しながら、


上質なサテンファブリックのような輝きをもたらします。



YSL独自のピュアサテンテクノロジ―により、ピグメントが瞬時に光を取り込み、サテンファブリックのような輝きとツヤを叶えるフィルムを形成。極限まで配合した濃密なピグメントに光を与え、オートクチュールドレスのように唇にぴたりと密着します。



さらに、80%ものケア成分でつくりあげられた唇にとけこむようなテクスチャーが、洗練された唇へと格上げします。その秘密は、YSLウリカ コミュニティ ガーデンで育った、チューベローズエキス*1とウチワサボテンエキス*2によるボタニカルオイルカクテルを配合。


長時間*3唇の潤いを保持し、心地よくなめらかな唇に。



ルージュ ピュールクチュール
2025年10月3日(金) 全国発売


2025年9月24日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売


新色 1色 ｜ 限定色2色 各6,710円（税込）


https://www.yslb.jp/makeup/makeup-lips/makeup-lipstick/rouge-pur-couture/WW-51083YSL.html



＊1 チューベロース花エキス 　＊2 オプンチアフィクスインジカ花エキス　*3 YSL調べ。個人差があります。





濃密な発色。「ルージュ ピュールクチュール」だけの深く、鮮やかなクチュールカラー


2025年新色・限定色





O8


ビトゥン ブラウン



シックに決まるブリックモーヴ







R13


ルージュ コールズ


※限定色



魅惑的なベリーレッド






N16


ベージュ アフェア


※限定色



ローズニュアンスを秘めたトープベージュ







【お客様のお問い合わせ先】
イヴ・サンローラン・ボーテ
フリーダイヤル：0120-526-333
公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/