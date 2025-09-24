【YSL BEAUTY】上質なサテンファブリックのような輝きを放つ「ルージュ ピュールクチュール」から新色登場。

日本ロレアル株式会社

「ルージュ ピュールクチュール」という名の

美しくもタイムレスなルージュ

1978年に誕生してから、自分のルールで妥協なく生きる女性達のために美を創り続けてきた

「ルージュ ピュールクチュール」

2025年、ダークからライトまで、スキントーンやファッションに合わせて作られた、

こだわり抜いたクチュールカラーから、ミステリアスでスポンティ二アスな“ORANGE”、情熱的で大胆な“RED”、センシュアルでオーセンティックな“NUDE”の3つのシェードから最新色が登場。

発色、仕上がり、テクスチャー、その全てにクチュールのこだわりを詰め込んだ

「ルージュ ピュールクチュール」は、クリアで美しい発色を実現しながら、

上質なサテンファブリックのような輝きをもたらします。

YSL独自のピュアサテンテクノロジ―により、ピグメントが瞬時に光を取り込み、サテンファブリックのような輝きとツヤを叶えるフィルムを形成。極限まで配合した濃密なピグメントに光を与え、オートクチュールドレスのように唇にぴたりと密着します。

さらに、80%ものケア成分でつくりあげられた唇にとけこむようなテクスチャーが、洗練された唇へと格上げします。その秘密は、YSLウリカ コミュニティ ガーデンで育った、チューベローズエキス*1とウチワサボテンエキス*2によるボタニカルオイルカクテルを配合。

長時間*3唇の潤いを保持し、心地よくなめらかな唇に。

ルージュ ピュールクチュール

2025年10月3日(金) 全国発売

2025年9月24日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック先行発売

新色 1色 ｜ 限定色2色 各6,710円（税込）

https://www.yslb.jp/makeup/makeup-lips/makeup-lipstick/rouge-pur-couture/WW-51083YSL.html

＊1 チューベロース花エキス ＊2 オプンチアフィクスインジカ花エキス *3 YSL調べ。個人差があります。

濃密な発色。「ルージュ ピュールクチュール」だけの深く、鮮やかなクチュールカラー

2025年新色・限定色

O8

ビトゥン ブラウン

シックに決まるブリックモーヴ

R13

ルージュ コールズ

※限定色

魅惑的なベリーレッド

N16

ベージュ アフェア

※限定色

ローズニュアンスを秘めたトープベージュ

【お客様のお問い合わせ先】

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/