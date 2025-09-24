Leafea、鹿児島銀行と提携し、地域密着型福利厚生サービス「ちょいTOKU」で取引先従業員のエンゲージメント向上と地域経済振興の取組みを開始

株式会社Leafea

地域密着型福利厚生サービスを提供する株式会社Leafea（本社：東京都中央区、代表取締役：森田 渉、以下リーフィ）は、鹿児島銀行（本店：鹿児島県鹿児島市、取締役頭取：郡山 明久）と業務提携し、9月18日（水）より地域密着型福利厚生サービス「ちょいTOKU」の取扱いを開始いたします。

本サービスの導入・普及により、地域企業の従業員エンゲージメント向上と地域経済の持続可能な振興を目指します。

提携の背景と目的

人材不足や人件費高騰など、企業の抱える人的リソースに関する課題の増加に伴い、従業員の定着率や満足度向上への関心が高まっています。

当社が提供する地域密着型福利厚生サービス（専用アプリ名称：「ちょいTOKU」）は、第三の賃上げと言われる企業の従業員向け福利厚生の充実に着眼し、アプリを通じて従業員へのギフト還元や従業員家族も利用できるクーポンの提供、及び導入いただいた企業で働く従業員の働きがいやエンゲージメント向上を支援する内容となっています。

今回、当社は地域経済の発展に根ざす鹿児島銀行と提携し、導入ニーズのある取引先企業へのソリューション提供を通じて地域課題の解決に取り組んでまいります。また、本サービスは地域通貨アプリ「Payどん」とも連携する仕組みで、ユーザーの利便性の向上はもちろんのこと、本サービスの普及により地域経済発展の一助となることを期待しています。

「ちょいTOKU」について

今回提供する福利厚生サービス「ちょいTOKU」は、企業側が従業員数に応じた月額費用を負担することで、従業員本人やその家族に対し、全国10万店舗以上の提携先でギフト交換や割引クーポンをご提供するサービスとなっています。専用アプリの活用により、企業から従業員へ、感謝の気持ちや励ましを添えた「メッセージ付きギフト（※）」を贈ることが可能で、自社への愛着や貢献意欲の醸成に役立ていただける設計となっています。

業界最安水準のコストで高い満足度と継続利用率を実現できる当社アプリは、導入企業も着実に増えてきており、多数のご評価と従業員エンゲージメント向上の効果を示すデータも算定され始めています。コスト対パフォーマンスの高さと、働きやすい職場環境づくりに寄与する点が大きな特長です。

(※)契約プランにより、従業員お一人さまあたりの費用や受け取れるギフト額は異なります。また、提携店舗で利用できる商品交換チケットやポイントなどと交換し、即時利用することも可能です。

株式会社鹿児島銀行 概要

名称：株式会社鹿児島銀行

本店所在地：鹿児島県鹿児島市金生町6番6号

公式サイト：https://www.kagin.co.jp/index.html

株式会社Leafea 概要

名称：株式会社Leafea

本店所在地：東京都中央区新川1-10-3 THE GATE 茅場町 3F

公式サイト：https://leafea.co.jp