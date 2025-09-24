¡Ú»ö¸å¥ì¥Ýー¥È¡Û¼óÅÔ·÷9½÷»ÒÂç¡Ø½÷»ÒÂç³Ø¹çÆ±½¢³è¥¼¥ß¡Ù¤Ë¼Ò°÷Í»Ö¤¬»²²Ã ¸òÎ®¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¡¦Æ¯¤Êý¡×¤È¤Ï?
³ô¼°²ñ¼ÒTBK(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈøÊý³¾)¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¼¼¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼óÅÔ·÷9½÷»ÒÂç¡Ø½÷»ÒÂç³Ø¹çÆ±½¢³è¥¼¥ß¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃ¤òºî¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸56Ì¾¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¡¦Æ¯¤Êý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤Êý¤¬ÍýÁÛ¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÆÅÙÆ±¤¸Ìä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¢³è¤ò¹µ¤¨¤ë³ØÀ¸¤Ø¡¢¼Ò°÷¤«¤é¥¨ー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î12Æü(¶â) 10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø 5¹æ´Û ¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è»°ÊÝÄ®32)
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅç·ÄÍ¤)
»²²Ã¼Ô¡§¼óÅÔ·÷9½÷»ÒÂç¡Ö¹çÆ±½¢³è¥¼¥ß¡×³ØÀ¸56Ì¾¡¢Åö¼Ò¼Ò°÷7Ì¾
¸áÁ°¤ÎÉô¡§ÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò³ØÀ¸¤Î¤ß¤Ç¹Í¤¨¤ë
¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¥ïー¥¯¤«¤é³«»Ï¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¯¤È¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¿¦¾ì¤¬ÍýÁÛ¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¸å¥°¥ëー¥×¤Ç°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¾Ð´é¤¬Áý¤¨¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢1¥°¥ëー¥×¤º¤ÄÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍýÁÛ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢È¯É½¤Ç¤Ï¶¦´¶¤ä¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î°Õ¸«¶¦Í
¥°¥ëー¥×¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤òÁ´ÂÎ¤ËÈ¯É½
¸á¸å¤ÎÉô£±.¡§¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®²ñ
¸á¸å¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®²ñ¡£¹ØÇãÉô¡¢Âè°ì³«È¯Éô¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¼¼¤«¤é7Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤ò½çÈÖ¤Ë²ó¤Ã¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë³ØÀ¸¤â¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤â»²²Ã¤·¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä·Ð¸³ÃÌ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¢³è¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶á¤¤Ç¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Á³¤Ë¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¸òÎ®¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤ò¿¿·õ¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¤Ç¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ë
¸á¸å¤ÎÉô£².¡§¸áÁ°¤ÎÉô¤ÈÆ±¤¸Ìä¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë
¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¤ò·Ð¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¸áÁ°¤ÈÆ±¤¸Ìä¤¤¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
È¯É½¤ÎÍÍ»Ò
¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¸å¤Îµ¤¤Å¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ä¶È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆâÄê¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢¸áÁ°Ãæ¤è¤ê¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£½¢¿¦³èÆ°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤¬¡É¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø½÷»ÒÂç³Ø¹çÆ±½¢³è¥¼¥ß¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2021Ç¯¤ËÅìµþ½÷»ÒÂç³Ø¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿½¢¿¦³èÆ°»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Â¾Âç³Ø¤È¤Î¡Ö¥è¥³¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¥¼¥ßÀ¸¤¬¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¿¥Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡¢Â¾Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤¬¸½Ìò¤Î¥¼¥ßÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥Ê¥á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤Î3¤Ä¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢Âç³Ø¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³ØÀ¸Æ±»Î¤Î¥Ô¥¢¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¢À»¿´½÷»ÒÂç³Ø¡¢ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø¡¢Åìµþ²ÈÀ¯Âç³Ø¡¢ÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡Âç³Ø¡¢ÏÂÍÎ½÷»ÒÂç³Ø¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Î9¹»¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³ØÀ¸¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ä¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTBK¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTBK
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÆîÀ®À¥4-21-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÈøÊý³¾
ÀßÎ©¡§1949Ç¯8·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¼«Æ°¼Ö¡¢»º¶Èµ¡³£¡¢·úÀßµ¡³£¤ÎÉôÉÊ¤ÎÀß·×À½Â¤¡¢ÈÎÇäµÚ¤Ó½¤Íý
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tbk-jp.com(https://tbk-jp.com/)