津山まなびの鉄道館 １０月開催のイベントのおしらせ
●まなびの転車台へ「あめつち」を載線
「あめつち ～秋の因美線～」運行に伴い
あめつちが津山まなびの鉄道館に登場！
開催日：10月４日（土）・５日（日）
開催時間：12時00分頃 ～ 12時15分頃まで
※車両の分割や転車台実演は行いません
●ナイトイベント（ライトアップ）
普段は見られないライトアップされた鉄道館や
車両を見学していただけます。
両日とも旧国鉄色を纏った現役車両、
キハ40ノスタルジーが転車台へ！
開催日：10月４日（土）・５日（日）
開催時間：17時00分 ～ 19時30分
※９時00分～16時00分までは通常開館し、17時00分から再開します。
通常開館中の入館券での再入館はできません。
新たに入館券をお買い求めください。
※車両の分割や転車台実演は行いません。
●ミニSL乗車体験
小さいけれど本格派！ミニSLで出発進行！
開催日：10月11日（土）・12日（日）、13日（月）
開催時間：10時00分～12時00分 / 13時00分～15時00分
開催場所：いこいの広場
参加料：100円/１人・１回
●まなびの転車台実演
線路を点検する保守用車で回転実演及び保守用車に装備した
ラッセル装置の開閉実演を実施！
岡山保線区長による保守用車の解説付きでお届けします！
開催日：10月13日（月）
開催時間：転車台実演・・12時00分頃～ / 15時00分頃～
ラッセル装置実演・・・・13時00分頃～ / 14時00分頃～
※回転実演・ラッセル装置実演、共に解説付きです。
●キハ３３車内見学会
扇形機関車庫に収蔵しているキハ33の車内を見学いただけます。
午前中の一部時間帯は運転室を開放します！（お子様限定）
開催日：10月13日（月）
開催時間：運転室開放（お子様限定※）9時30分頃～11時00分頃
車内見学会・・・・・・・・・・・・ 11時00分頃～16時00分頃
※お子様に付き添われる方（ご両親等）はご参加いただけます。
※天候等、事情により急遽イベントを変更・中止する場合があります。
※ナイトイベントでは照明が暗い事に加え、足元の悪い場所もありますので歩きやすい靴でお越しください。