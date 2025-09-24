津山まなびの鉄道館　１０月開催のイベントのおしらせ

西日本旅客鉄道株式会社

●まなびの転車台へ「あめつち」を載線

「あめつち ～秋の因美線～」運行に伴い

あめつちが津山まなびの鉄道館に登場！

開催日：10月４日（土）・５日（日）

開催時間：12時00分頃 ～ 12時15分頃まで

※車両の分割や転車台実演は行いません

●ナイトイベント（ライトアップ）

普段は見られないライトアップされた鉄道館や

車両を見学していただけます。

両日とも旧国鉄色を纏った現役車両、

キハ40ノスタルジーが転車台へ！

開催日：10月４日（土）・５日（日）

開催時間：17時00分 ～ 19時30分

※９時00分～16時00分までは通常開館し、17時00分から再開します。

通常開館中の入館券での再入館はできません。

新たに入館券をお買い求めください。

※車両の分割や転車台実演は行いません。

●ミニSL乗車体験

小さいけれど本格派！ミニSLで出発進行！

開催日：10月11日（土）・12日（日）、13日（月）

開催時間：10時00分～12時00分 / 13時00分～15時00分

開催場所：いこいの広場

参加料：100円/１人・１回

●まなびの転車台実演

線路を点検する保守用車で回転実演及び保守用車に装備した

ラッセル装置の開閉実演を実施！

岡山保線区長による保守用車の解説付きでお届けします！

開催日：10月13日（月）

開催時間：転車台実演・・12時00分頃～ / 15時00分頃～

ラッセル装置実演・・・・13時00分頃～ / 14時00分頃～

※回転実演・ラッセル装置実演、共に解説付きです。

●キハ３３車内見学会

扇形機関車庫に収蔵しているキハ33の車内を見学いただけます。

午前中の一部時間帯は運転室を開放します！（お子様限定）

開催日：10月13日（月）

開催時間：運転室開放（お子様限定※）9時30分頃～11時00分頃

車内見学会・・・・・・・・・・・・ 11時00分頃～16時00分頃

※お子様に付き添われる方（ご両親等）はご参加いただけます。

※天候等、事情により急遽イベントを変更・中止する場合があります。

※ナイトイベントでは照明が暗い事に加え、足元の悪い場所もありますので歩きやすい靴でお越しください。