プルーフポイント、フラッグシップイベント「Proofpoint Protect 2025」で2025年グローバルパートナーアワードの受賞企業を発表

日本プルーフポイント株式会社

2025年9月22日（カリフォルニア州サニーベール／テネシー州ナッシュビル）- サイバーセキュリティとコンプライアンスのリーディングカンパニーであるプルーフポイント(https://www.proofpoint.com/jp)は、米国テネシー州ナッシュビルで開催された同社のフラッグシップイベント「Proofpoint Protect 2025(https://proofpointprotect.proofpoint.com/)」において、「2025年グローバルパートナーアワード」の受賞企業を発表しました。

本アワードは毎年、進化し続けるサイバー脅威から世界中の組織を守るために卓越したコミットメントを示し、顕著な成果を挙げたプルーフポイントの戦略的パートナーを称えるものです。

プルーフポイントのグローバルチャネルリードのスタン ド・ボワセ（Stan de Boisset）は次のように述べています。「受賞されたパートナーの皆様、おめでとうございます。皆様の協力とお客様第一の姿勢は、サイバーセキュリティの最重要課題に対する力強い支援となっています。人を中心としたセキュリティへの取り組みは、イノベーションとグローバルレジリエンスを促進し、共同のお客様が新たなリスクに自信を持って対処できるよう支援しています」

卓越したコミットメントと多大な貢献により表彰されたパートナーは以下のとおり：

グローバルパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Global Partners of the Year）

● グローバルディストリビューターパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Global Distributor Partner of the Year）：Ingram Micro(https://www.ingrammicro.com/)

● グローバルソリューションパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Global Solution Partner of the Year）：Orange Cyberdefense(https://www.orangecyberdefense.com/)

● グローバルイノベーションパートナー賞（Global Innovation Partner）：Optiv(https://www.optiv.com/)

● グローバルMSPパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Global MSP Partner of the Year）：Impact Networking(https://www.impactmybiz.com/)

● グローバルMSPディストリビューション・パートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Global MSP Distribution Partner of the Year）：ConnectWise(https://www.connectwise.com/)

● グローバルセキュリティインパクトアワード2025（Global Security Impact Award 2025）：GoDaddy(https://jp.godaddy.com/)

リージョナルパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Regional Partners of the Year）:

● 米国／カナダ地域（U.S./Canada）： CDW(https://www.cdw.com/) (https://www.cdw.com/)

● ラテンアメリカ地域（LATAM）： Netconn Americas(https://www.netconn.com.br/)

● 欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）： Softcat Ltd(https://www.softcat.com/)

● アジア太平洋および日本地域（APJ）： Techmatrix Corporation(https://www.techmatrix.co.jp/index.html)

ファーステストグローイングパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（Fastest Growing Partners of the Year）：

● 米州（Americas）： GuidePoint Security(https://www.guidepointsecurity.com/)

● 欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）： Trustmarque Solutions Ltd(https://trustmarque.com/)

ニューパートナー・オブ・ザ・イヤー賞（New Partners of the Year）：

● 米州（Americas）： LogicNet SRL(https://logicnet.com.do/)

● アジア太平洋・日本地域（APJ）： CyberPWN(https://www.cyberpwn.com/)

● 欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）： Neverhack(https://neverhack.com/en)

Proofpoint Element Partner Programは、競争の激しい今日のサイバーセキュリティ市場において、パートナーが成功するために必要なツール、専門知識、サポートを提供するよう設計されています。専門分野と明確なイネーブルメントパスを通じて、パートナーの差別化を支援し、プルーフポイントを基盤としたサービスの構築を可能にします。これにより、顧客に対してより高い価値を提供できます。同プログラムは、プルーフポイントのイノベーションへの継続的なコミットメントと、パートナー第一の姿勢を体現しています。収益性の高い成長、より強固な協業、そして持続的な成功を推進します。

Proofpoint Element Partner Programの詳細は、以下をご覧ください：

https://www.proofpoint.com/jp/channel-partners-and-distributors

Proofpoint | プルーフポイントについて

Proofpoint, Inc.は、人とAIエージェントを中心としたサイバーセキュリティのグローバル リーダーで、メール、クラウド、コラボレーションツールを含む多様なチャネルにおいて、人・データ・AIエージェントの連携を安全に守ります。プルーフポイントは、Fortune 100企業の80社以上、1万社を超える大企業、さらに数百万の中堅中小の組織に信頼されるパートナーとして、脅威の阻止、情報漏えい対策、そして人とAIが協働するワークフロー全体のレジリエンス強化をサポートしています。あらゆる規模の組織がAIを安心して活用しつつ、従業員を保護し、その力を最大限引き出すために必要な、コラボレーションとデータセキュリティのプラットフォームを提供します。

詳細は www.proofpoint.com/jp(https://www.proofpoint.com/jp) にてご確認ください。

LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF09HthezTNNAAAAZlwE64QYwFvbkVzQfIOUnJTt1zk9B3KVG8M_QqUGq7De2H_0yjz1abuk3OEpEVPaQgLdL3Juf3xZV4FHA9WSBpLE9GjIiOBRPCoErS9FJTjX7GLfbQXeZI=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC%25E3%2583%2597%25E3%2583%25AB%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595%25E3%2583%259D%25E3%2582%25A4%25E3%2583%25B3%25E3%2583%2588%25E6%25A0%25AA%25E5%25BC%258F%25E4%25BC%259A%25E7%25A4%25BE%2F)

(C) Proofpoint, Inc. Proofpointは米国及びその他の国々におけるProofpoint, Inc.の商標です。本ドキュメントに記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各社の登録商標または商標です。本ドキュメントの記載内容、製品及びサービスの仕様は予告なく変更されることがあります。

www.proofpoint.com/jp(https://www.proofpoint.com/jp)