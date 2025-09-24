実践女子大学の学生２人が伊能忠敬の献立書をもとに『下諏訪宿本陣EDO BENTO』を開発し江戸の食を再現。１０月８日に長野県下諏訪町でお披露目会を開催します。

