実践女子大学の学生２人が伊能忠敬の献立書をもとに『下諏訪宿本陣EDO BENTO』を開発し江戸の食を再現。１０月８日に長野県下諏訪町でお披露目会を開催します。
実践女子大学（東京都日野市、学長：難波雅紀）生活科学部食生活科学科食物科学専攻（2026年４月から食科学部食科学科食デザイン専攻）の学生が10月８日、長野県下諏訪町の「下諏訪宿本陣岩波家」で、「下諏訪宿本陣EDO BENTO」のお披露目会（※１）を開催します。下諏訪宿本陣岩波家に宿泊した第七次伊能忠敬（※２）測量隊一行の食事内容が記された『献立書』（1809年文化６年9月24日～27日）をもとに、食ビジネスを専門的に学ぶ女子学生が現在の調理器具を用い、江戸時代の食を再現しました。今後、下諏訪本陣では、観光資源の目玉として、「下諏訪宿本陣EDO BENTO」を有料で提供することにしています。
岩波家当主の思いから、大学がかかわることに
下諏訪本陣は江戸時代、多くの皇族や大名が宿泊したことで知られ、築約220年という建物は長野県の「県宝」にも指定されています。そして、この本陣岩波家に伝わる江戸時代の献立書に、日本全国を測量した伊能忠敬が宿泊した際の献立が記されていたことが一昨年わかりました。下諏訪宿本陣28代当主・岩波太左衛門尚宏氏は、献立の再現に強い思いを抱き、親交のあった本学の元教授・大久保洋子氏を通して、生活科学部の佐藤幸子教授に依頼しました。昨年2月、佐藤教授は献立書の一部の「24日御着、27日本膳」について再現レシピを発表。さらに、食文化の視点からこれをSDGsの取り組みへと進化させ、自身が率いる調理学第2研究室で献立書に書かれた弁当の食材のみを使った「26日御弁当」を再現し、2024年7月、本陣 岩波家にて報告会を開きました。
文献に当たり、当時の食材を当時の料理法で
今年度はこのプロジェクトをもう一段階発展させ、献立書に書かれた食材すべてを使用すると共に長野県の特産品も加え、さらに、岩波氏の「観光で訪れた人たちに食べていただきたい」という思いをくみ、観光客向けに提供できる弁当の開発をゴールに設定して、取り組みました。
調理学第2研究室の2人のゼミ生は、卒論のテーマにすることを決め、今年４月に、レシピの開発に着手しました。献立書には、当時の地域食材や流通していた保存食品など私たちにも見慣れた食材もあれば、山菜や山鳥などその当時の狩猟採集生活が垣間見れる食材などサスティナブルな食生活を想像できる食材もありました。ただ、献立書には料理名や調理法は記載されず、食材のみが記されていました。このため、学生たちは、室町時代から江戸時代の料理文献を19巻にまとめ集大成した料理書翻刻（ほんこく）本『日本料理秘伝集成』（1985年 同朋社出版）から「新撰（せん）料理献立部類集」、「豆腐百珍」といった江戸の料理書などに当たり、当時の調理法を推測して、どんな料理を作ることができるのかを考察。さらに、季節や彩りにも気を配り、レシピを考案しました。また、下諏訪町に足を運び現地の文化や暮らしに触れ、地域の課題を理解した上で、このプロジェクトに挑みました。当時の食材を当時の料理法を駆使することを基本にした結果、216年前に伊能忠敬が食べたであろう弁当は、現代では高価とされるウナギやアワビなども盛り込まれた豪華弁当となり、ネーミングは「下諏訪宿本陣 EDO BENTO」と決定しました。
ウナギ、アワビ詰めた豪華版に。下諏訪宿本陣で観光資源の目玉として提供へ
下諏訪宿本陣岩波家は、江戸五街道のうちの中山道と甲州街道が合流する下諏訪町にあり、中山道随一の温泉宿場町。一方、実践女子大学は、江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた日野市にキャンパスを構えています。偶然にも、伊能忠敬が食べたであろう弁当を再現するプロジェクトに携わった両者は、旧街道でつながっていることも何かご縁を感じるところです。『下諏訪宿本陣EDO BENTO』は今後、下諏訪町の観光資源として、伊能忠敬測量隊の功績とともに、地域創成に一役買っていきます。