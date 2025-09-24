アルティウスリンクとPKSHA、バックオフィスBPO領域において、AIエージェントを活用した共同AIソリューションの提供準備を開始

株式会社PKSHA Technology

株式会社PKSHA Technology（本社：東京都文京区、代表取締役：上野山 勝也、以下PKSHA）とアルティウスリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若槻 肇、以下アルティウスリンク）は、経理・人事・購買等のコーポレート業務支援、ITヘルプデスクや業界特有のバックオフィスBPO（※）領域において、高機能AIエージェントとBPO運用を一体化した新たなBPOサービスの提供準備を開始したことをお知らせします。

共同ソリューションの目的：BPO領域でのAI活用・定着課題の解決を目指す

近年、労働人口減少や採用難を背景に、業務効率化・品質向上・可用性確保を同時に満たすBPOニーズが拡大すると同時に、生成AI技術の進展により、高機能なAIエージェントが実務に適用可能な水準へと進化しています。

一方で、AIエージェントの力を最大限に引き出すためには、AIエージェントの適切な設計（業務フローへの組み込み・権限設計・ナレッジ管理）、AIと人の連携を考慮した運用体制（ガバナンス・監査性・継続的な改善）が不可欠です。

そこで、業務設計と大規模運用に強みを持つアルティウスリンクと、AI技術に強みを持つPKSHAが連携し、「現場に実装されるAI×人の協調オペレーション」を共同で提供する準備を開始します。

共同ソリューションの概要：AIエージェントを活用したバックオフィスBPO

両社は、業務コンサルティング、最適なAIエージェントの提供、AIエージェント導入後の運用も含めた業務を一括してBPOとして提供する体制を構築します。まずはITヘルプデスクや金融機関のバックオフィス領域から、提供準備を開始します。これらの領域は、対応件数が多く標準化・自動化の余地が大きい一方で、専門知識や判断力が求められるため、AIエージェントの活用による業務効率化と品質向上の効果が特に期待できる分野です。

＜アルティウスリンク×PKSHAによる共同AIソリューションの提供体制＞

PKSHAが保有する様々なAI SaaS / AI エージェントと、アルティウスリンクの強みである業務運用ノウハウを掛け合わせることで、従来自動化が難しかった領域において業務プロセスの高度化を図り、企業の生産性向上と競争力強化に貢献します。今後は他業界・他業務への展開も視野に入れながら、AIエージェントを活用したBPOモデルの拡張を推進していきます。

＜両社の役割＞

※BPO：Business Process Outsourcing（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の略称。企業の業務プロセスを外部の専門企業に委託すること。

企業紹介

アルティウスリンク株式会社 会社概要

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社です。多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。人による高付加価値なオペレーションに、生成AIなどの先端テクノロジーと高度なデータ活用を掛け合わせることでBX（ビジネストランスフォーメーション）を推進し、企業の競争力強化を支援しています。

「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」をパーパスに掲げ、人と企業、社会のつながりをより豊かにしながらお客様企業とともに価値を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

所在地：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

設 立：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

代表者：代表取締役社長 若槻 肇

資本金：1億円

事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

企業URL：https://www.altius-link.com/

株式会社PKSHA Technology 会社概要

「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供しています。 これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した＜AIソリューション＞として、また、「PKSHA AI ヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」「PKSHA 面接コパイロット」など、汎用性の高い＜AI SaaS＞として展開することで、未来の働き方を支援し、人とソフトウエアが共に進化する社会を実現していきます。



会社名：株式会社PKSHA Technology

所在地：東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F

代表者：代表取締役 上野山 勝也

URL： https://www.pkshatech.com/



◆本件に関するお問い合せ

pr@pkshatech.com