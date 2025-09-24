A-pfeile広島との協働による視覚障がい児向けスポーツプログラムを開催「ブラサカ・スポーツ探検隊」10月12日（日）「ブラサカ・キッズトレーニング」11月9日（日）

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会は、2025年10月12日（日）に広島市青少年センター付近緑地帯公園（広島県広島市）にて、視覚に障がい児向けスポーツ体験「ブラサカ・スポーツ探検隊」を開催し、SUP教室を行います。また、11月9日（日）には、フットサルドームPIVOX広島（広島県広島市）にて、視覚に障がい児を対象とした「ブラサカ・キッズトレーニング」を開催します。

両プログラムは、2024年6月に「モデルケース創出パートナー」を締結したA-pfeile広島と協働して開催する、視覚に障がい児向けのスポーツプログラムです。「ブラサカ・キッズトレーニング」は、A-pfeile広島BFCのコーチ、スタッフ指導のもと、参加者の運動能力や見え方に合わせてブラインドサッカーを行います。「ブラサカ・スポーツ探検隊」は、視覚に障がい児に様々なスポーツに触れる場を提供するプログラムで、今回はSUP教室を開催し、広島文化学園大学HBG重度・重複障害児スポ・レク教室「はなまるキッズ」の講師が指導にあたります。

未来のブラインドサッカーを担う子どもたちの成長や、人々とのコミュニケーションを通してスポーツの楽しさを感じながら成長していく過程を、ぜひご取材くださいますようお願いいたします。

■ブラサカ・スポーツ探検隊in広島 開催概要

主催：NPO法人日本ブラインドサッカー協会

主管：A-pfeile広島

助成団体：公益財団法人 日本財団パラスポーツサポートセンター

日時：2025年10月12日（日）10：00～12：00

対象：健康上、運動が可能な視覚障がい児であること（障がい程度等級は不問）。

盲学校又は一般校に通う、小学生・中学生の児童・生徒であること。

会場：広島市青少年センター付近緑地帯公園

〒730-0011 広島県広島市中区基町5番61号

http://www.y-center.jp/access.html

申込・詳細： https://forms.office.com/r/X0CXk5L0iF

■ブラサカ・キッズトレーニング@広島 開催概要

主催：NPO法人日本ブラインドサッカー協会

主管：A-pfeile広島

助成団体：公益財団法人 日本財団パラスポーツサポートセンター

日時：2025年11月9日（日）

トレーニング：13:00～15:00

対象：健康上、運動が可能な視覚障がい児であること（障がい程度等級は不問）。

盲学校又は一般校に通う、小学生・中学生の児童・生徒であること。

会場：フットサルドームPIVOX広島

〒734-0012 広島県広島市南区元宇品町21-10

https://pivox.funnavi.com/access/

申込・詳細：https://forms.office.com/r/iGbtHLDzhg

●取材申請方法

ご取材を希望される場合は、ブラサカ・スポーツ探検隊：2025年10月8日（水）正午、ブラサカ・キッズトレーニング：2025年11月5日（水）正午、までにメールにてご申請ください。

１. 氏名：

２. 会社名・部署名：

３. 電話番号：

４. メールアドレス：

５. 掲載媒体・掲載予定：

６. 同行者が居る場合は同行者氏名：

・取材申請先：media@b-soccer.jp

・取材申請締切：（ブラサカ・スポーツ探検隊）2025年10月8日（水）正午・（ブラサカ・キッズトレーニング）2025年11月5日（水）正午

申請受領後、1営業日以内にメールにて取材可否をご連絡いたします。1営業日を経過しても返信が無い場合には、メール不着の可能性がございますので、お電話にてお問い合わせください。

※本事業は、公益財団法人 日本財団パラスポーツサポートセンターの支援を受けて実施しています。