【医療創生大学】大学入学共通テスト利用入試の検定料（受験料）を無料化。受験生の経済的負担を軽減し、受験機会の拡大へ。
医療創生大学 いわきキャンパス（福島県いわき市）では、2026年度の大学入学共通テスト利用入試における検定料を無料化しました。これにより、受験生の経済的負担を軽減し、受験機会を提供します。
医療創生大学いわきキャンパスでは、経済状況に左右されない受験環境整備の施策として、2026年度大学入学共通テスト利用入試の検定料を無料にしました。
なお、同入試は、大学独自の個別試験は実施しないため、大学入学共通テストの成績のみで合否判定されます。そのため、全国各地から出願しやすい入試となっています。
○検定料が無料となる入試種別：
2026年度 大学入学共通テスト利用入試（1期・2期）
○対象学部：総合医療学部（2026年４月開設 ※指定申請中）
○試験の利用科目：
以下から２科目を選択（3 科目以上を受験した場合は、高得点の2 科目を採用し判定します。）
・外国語（「英語（リスニングを含む）」）／国語（「国語」）／数学（「数学Ⅰ」「数学Ⅰ，数学A」）
○入試スケジュール
・出願期間
１期：2026年1月5日（月）～ 1月26日（月）
２期：2026年2月20日（金）～ 3月9日（月）
・試験日
大学独自の試験は実施しない。
・合格発表
１期：2026年2月13日（金）
２期：2026年3月23日（月）
▼本件に関する問い合わせ先
医療創生大学 いわきキャンパス 企画課
住所：福島県いわき市中央台飯野5-5-1
TEL：0246-29-7117
メール：kikaku@isu.ac.jp
