新幹線フェスタ2025 in 熊本
今回で14回目を迎える「熊本総合車両所 新幹線フェスタ」は、普段は見ることのできない新幹線の姿を間近で楽しめる特別ないですベントです。地域の皆さまと一緒に盛り上げるイベントとして、多彩な企画をご用意しています。ぜひご家族やご友人とお誘い合わせのうえ、新幹線の魅力あふれる世界を体感しにお越しください。
開催概要
１．開催日時 2025年10月25日（土） 10:00～15:00 ※最終入場受付 14:30
※最終イベント受付 14:45
２．場 所 JR九州熊本総合車両所（住所：熊本市南区富合町田尻343番地）
３．アクセス JR鹿児島本線 富合駅から徒歩約５分（北門からのみ入場いただけます。）
※会場内に駐車場はございませんのでお車での来場はご遠慮ください。
４. 参 加 料 大人500円（小学生以下は無料）各種イベントの体験料は無料です
※今年度は入場制限を設けておらず、事前申し込みも不要です。
主なイベント内容（予定）
普段は通らない特別な線路を通って、ツアー専用新幹線で車両基地へ直接入出場します。また、ツアー参加者限定のイベント・特典もご用意しました。
おすすめポイント
⚫ 普段は通らない特別な線路を通って、ツアー専用新幹線で直接車両基地へ入出場！ 復路はツアー専用新幹線に乗車したまま、新幹線洗車機を通過します。
※車両基地入場のイメージ
※洗車機通貨のイメージ
⚫ ツアー参加者専用の休憩エリアをご用意。
ツアー専用新幹線をツアー参加者専用の休憩エリアとしてご利用いただけます。
⚫ 昼食は、ツアーオリジナル掛け紙のお弁当をご用意。
⚫ オリジナルグッズ付き
・オリジナル新幹線カード（お一人様につき１枚／幼児除く）
・オリジナル折りたたみ傘（大人お一人様につき１つ）
・オリジナル缶バッジ（こどもお一人様につき１つ／幼児除く）
⚫ ツアー参加者限定イベント！
【運転台見学】
時間指定／お一人様あたり約2分
※N700系または800系でのご案内となります。
【車内放送体験】
時間指定／1組あたり約3分（組数限定・抽選）
※運転台見学のイメージ
※車内放送体験のイメージ
ツアー概要
（１）発着駅：博多駅・熊本駅
（２）旅行代金（お一人様あたり）：
博多駅発着／大人（中学生以上）：12,800円、こども（小学生）：6,800円
熊本駅発着／大人（中学生以上）： 5,800円、こども（小学生）：3,000円
（３）最少催行人員：各駅発着合計100名（募集人数：各駅発着合計300名）
（４）行程：
ご予約について
（１）予約開始日時：2025年9月25日（木) 9：30～
（２）インターネット予約（クレジットカード決済限定）
JTB-BŌKUN予約サイト
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/96080?page=1
ツアーに関するお問合せ先
ＪＲ九州トラベルデスク
TEL：092-482-1489
営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業
※当ツアーは当書面からのお申し込みは承っておりません。予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上お申し込みをお願いいたします。