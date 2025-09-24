Aぇ! group、アリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」Blu-ray / DVD　9月24日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Aぇ! groupの映像作品「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」を9月24日（水）に発売します。

3rd Single「Chameleon」が初週45.5万枚を売り上げ、これまでリリースしたシングル3作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得したAぇ! group。今年2月～5月にかけて行われ延べ36万人を動員したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」のBlu-ray / DVDを発売します。

今回映像化されるのは3月26日（水）の横浜アリーナ公演で、初めてAぇ! groupの楽曲のみで構成されたLIVEです。メンバーの末澤誠也が演出を担当、ダンスパフォーマンスやキラキラのアイドルソング、関西らしいコミカルなコールアンドレスポンス、熱量溢れるバンドパフォーマンスなど、Aぇ! groupの持ち味の全てを詰め込んだライブをコンパイルした作品です。

特典として、初回盤にはリーダー小島健監修による「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」のツアー各地で流れた映像に未公開シーンを追加した特別編、ビジュアルコメンタリー、MCダイジェスト映像を収録。60ページのPHOTO BOOKを同梱しています。通常盤にはツアーの裏側に密着した約80分のドキュメンタリーと、人気曲「Colorful Days」「AKAN」のマルチアングル映像が収められています。

「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」Teaser Movie #1

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1Cy1Jlq6IVM ]

Aぇ! group 【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】ツアードキュメンタリーダイジェスト

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Gn4kMJz70EU ]

Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】#あなたが1番見せたいAぇLIVE TOP10 Digest

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=fEh3GwfYomU ]

Aぇ! group -「咆哮」from「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」2025.3.26 横浜アリーナ公演

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6apxLPOc5j0 ]

Aぇ! group「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」

9月24日（水）発売

・初回盤：Blu-ray / DVD

Blu-ray[2Blu-ray Disc+フォトブック]：7,981円(税込) UPXA-9002

DVD[2DVD+フォトブック]：7,380円(税込) UPBA-9002

Disc-1

横浜アリーナ公演ライブ本編

Disc-２

Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編

Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A ビジュアルコメンタリー

MCダイジェスト

PHOTO BOOK

・通常盤：Blu-ray / DVD

Blu-ray[2Blu-ray Disc]：6,798円(税込) UPXA-1003/4(2Disc)

DVD[2DVD]：6,215円(税込) UPBA-1003/4(2Disc)

Disc-１

横浜アリーナ公演ライブ本編

Disc-２

Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A

Colorful Days (マルチアングル)

AKAN (マルチアングル)

●収録内容

【全形態 Disc-1共通（全27曲）】

《A》 BEGINNING

Firebird

僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!

+You

Colorful Days

Wonderful!!

WANT!!

Party-Aholic

純情パスファインダー

常夜灯

Never End

Say Aぇ!

ばんざいデスコ

ネオンライト

AKAN

ROCK’NPOP

RED ZONE

Gotta Be

やったろかぃ！

Aぇ! LAND

Aッ!!!!!!

Break Through

脳内ラプソディー

Aぇ You Ready？

咆哮

Hello

-ENCORE-

しあわせもん。

Aぇ! group -「常夜灯」from「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」2025.3.26 横浜アリーナ公演

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=SXDGRnNuiIc ]

Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】MCダイジェスト

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=Ys7hWOtB16U ]

Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】 “Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編” ダイジェスト

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=CsvhtnFZlPA ]

Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】ビジュアルコメンタリーDigest

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=wZeTWLpnTS0 ]

