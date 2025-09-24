Aぇ! group、アリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」Blu-ray / DVD 9月24日（水）発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、Aぇ! groupの映像作品「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」を9月24日（水）に発売します。
3rd Single「Chameleon」が初週45.5万枚を売り上げ、これまでリリースしたシングル3作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得したAぇ! group。今年2月～5月にかけて行われ延べ36万人を動員したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」のBlu-ray / DVDを発売します。
今回映像化されるのは3月26日（水）の横浜アリーナ公演で、初めてAぇ! groupの楽曲のみで構成されたLIVEです。メンバーの末澤誠也が演出を担当、ダンスパフォーマンスやキラキラのアイドルソング、関西らしいコミカルなコールアンドレスポンス、熱量溢れるバンドパフォーマンスなど、Aぇ! groupの持ち味の全てを詰め込んだライブをコンパイルした作品です。
特典として、初回盤にはリーダー小島健監修による「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」のツアー各地で流れた映像に未公開シーンを追加した特別編、ビジュアルコメンタリー、MCダイジェスト映像を収録。60ページのPHOTO BOOKを同梱しています。通常盤にはツアーの裏側に密着した約80分のドキュメンタリーと、人気曲「Colorful Days」「AKAN」のマルチアングル映像が収められています。
「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」Teaser Movie #1
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1Cy1Jlq6IVM ]
Aぇ! group 【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】ツアードキュメンタリーダイジェスト
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Gn4kMJz70EU ]
Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】#あなたが1番見せたいAぇLIVE TOP10 Digest
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=fEh3GwfYomU ]
Aぇ! group -「咆哮」from「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」2025.3.26 横浜アリーナ公演
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6apxLPOc5j0 ]
Aぇ! group「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」
9月24日（水）発売
・初回盤：Blu-ray / DVD
Blu-ray[2Blu-ray Disc+フォトブック]：7,981円(税込) UPXA-9002
DVD[2DVD+フォトブック]：7,380円(税込) UPBA-9002
Disc-1
横浜アリーナ公演ライブ本編
Disc-２
Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編
Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A ビジュアルコメンタリー
MCダイジェスト
PHOTO BOOK
・通常盤：Blu-ray / DVD
Blu-ray[2Blu-ray Disc]：6,798円(税込) UPXA-1003/4(2Disc)
DVD[2DVD]：6,215円(税込) UPBA-1003/4(2Disc)
Disc-１
横浜アリーナ公演ライブ本編
Disc-２
Documentary of Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A
Colorful Days (マルチアングル)
AKAN (マルチアングル)
●収録内容
【全形態 Disc-1共通（全27曲）】
《A》 BEGINNING
Firebird
僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
+You
Colorful Days
Wonderful!!
WANT!!
Party-Aholic
純情パスファインダー
常夜灯
Never End
Say Aぇ!
ばんざいデスコ
ネオンライト
AKAN
ROCK’NPOP
RED ZONE
Gotta Be
やったろかぃ！
Aぇ! LAND
Aッ!!!!!!
Break Through
脳内ラプソディー
Aぇ You Ready？
咆哮
Hello
-ENCORE-
しあわせもん。
Aぇ! group -「常夜灯」from「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」2025.3.26 横浜アリーナ公演
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=SXDGRnNuiIc ]
Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】MCダイジェスト
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=Ys7hWOtB16U ]
Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】 “Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！未公開特別編” ダイジェスト
[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=CsvhtnFZlPA ]
Aぇ! group【Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A】ビジュアルコメンタリーDigest
[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=wZeTWLpnTS0 ]
