「キャリアチケット就職」新WEBCMが9月24日(水)より配信開始～就活に奮闘する５人の主人公が登場～

レバレジーズ株式会社

レバレジーズ株式会社が運営する新卒学生向け就職支援サービス「キャリアチケット就職(https://careerticket.jp)」は、新WEBCM『ひとりでは、出会えない明日へ。』篇を、2025年9月24日(水)より配信開始いたします。

■WEBCMの見どころ

キャリアチケットの新WEBCM『ひとりでは、出会えない明日へ。』篇は、5人の主人公それぞれの就活の様子を繋いでいく動画です。就活生にとっての不安や迷い、日々の葛藤、さまざまな気持ちの変化や出来事、そのすべての瞬間が未来につながっているということを伝えたいという想いで制作を進めました。

就活を始めるタイミングや、就活がちょっと行き詰まった時など、気持ちが高まるものになっています。Mega ShinnosukeさんがCMに向けて書き下ろしたタイアップソング『今を踊ろう』と合わせて、シーンを追うごとに変化するキャストたちの表情にぜひ注目ください。

■WEBCM概要・カットシート

タイトル：『ひとりでは、出会えない明日へ。』篇

公開日 ：2025年9月24日（水）

視聴URL：https://youtu.be/-cDEzLQdi64

■WEBCMソングについて

・楽曲名：「今を踊ろう」

・作詞/作曲：Mega Shinnosuke 編曲：松本ジュン

■アーティストプロフィール

Mega Shinnosuke

2000年生まれの24歳。本名。

作曲、作詞、編曲、アートワーク、映像製作プロデュースを自身で行い、2024年6月にリリースした「愛とU」は、Billboard JAPAN TikTok Weekly Top 20で6週連続1位を記録。SNS総再生回数も13億回突破。

King & Princeや菅田将暉など、アーティストへの作詞作曲も担当し、その才能が幅広い世代や同じアーティストからも注目されている。

【オフィシャルサイト／SNS】

Official HP：https://megashinnosuke.com/

Official Instagram：https://www.instagram.com/megashinnosuke/

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@megashinnosuke

Official X：https://x.com/MegaShinnosuke

Information X：https://x.com/megashin_info

OfficialYouTubeChannel：https://www.youtube.com/channel/UCxO9YksWfTANICZoP0RVjOA

公式アプリ「MEGA CLUB」：https://c-rayon.com/result/megashinnosuke

(https://c-rayon.com/result/megashinnosuke)

■制作スタッフ

クリエイティブディレクター：榎本 聖之(ジェイアール東日本企画)

アートディレクター：田中 誠也（ジェイアール東日本企画）

プロデューサー：堀江 佳輝 (PYRAMID FILM)

プロダクションマネージャー：増野 直幸 (PYRAMID FILM)

ディレクター：山城 彩香 (PYRAMID FILM)

撮影：大河原 真生 (TOKYO)

照明：中川 翔平

美術：新関 陽香

スタイリスト：山口 春香 (てんと)

ヘアメイク：村澤 柚香

グラフィックカメラマン：⽚山 順平

車両：タイレル

キャスティング：中野 ⾠哉 (イースピリット)

出演者：松澤 可苑、朝比奈 琉良、窪 祐太郎、日和、いぬづかゆい

オフライン エディター：戸野部 美奈

オンライン エディター：廣重 俊哉

同録／MAミキサー：伊藤 恭平（P-THREE）