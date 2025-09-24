カプセルトイ専門店『ケンエレスタンド名古屋駅店』10月1日に移転リニューアルオープン
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、施設運営を担う名古屋ステーション開発株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：伊藤 裕次）の協力のもと、名古屋駅直結のショッピングエリア・FASHION ONE内に展開する『ケンエレスタンド名古屋駅店』を、同じエリア内の新たな区画にて、2025年10月1日（水）にリニューアルオープンいたします。
そして今回、リニューアルを記念して、ここでしか手に入らない限定商品「名古屋愛ガチャ」を販売することも決定いたしました。
名古屋の“愛されもん”をそのままアクリルチャームにしました。地元の方はもちろん、観光や出張で訪れる皆さまにも、名古屋ならではの魅力を楽しんでいただけます。
また、ご来店のうえ、ケンエレスタンド公式SNS（Xまたはinstagram）をフォローしていただいているお客様に、数量限定で「ケンエレスタンド 5周年記念ステッカー」を差し上げます。
名古屋ステーション開発株式会社は、駅周辺の商業施設運営を通じて地域の魅力を高めており、今回のリニューアルも地域活性化の一環として位置づけています。
株式会社ケンエレファントと連携することで、名古屋駅エリアのにぎわい創出に寄与してまいります。
【 『ケンエレスタンド名古屋駅店』 店舗概要】
リニューアルオープン日：2025年10月1日（水）
所在地：JR名古屋駅直結 FASHION ONE内 地下鉄桜通線改札近く
営業時間：10:00～20:00（施設に準ずる）
取扱商品：カプセルトイ
記念商品：名古屋愛ガチャ（ケンエレスタンド名古屋駅店、名古屋伏見店 限定販売）
【名古屋愛ガチャ 商品概要】
1.まるや本店
名物・名古屋ひつまぶし！
2.ぴよりん
名古屋コーチンの卵を使った
ひよこ型のプリン「ぴよりん」
3．きしめん 住よし
JR名古屋駅の新幹線ホーム内の
名物きしめん！
4.洋菓子・喫茶ぼんぼん
1949年創業、愛知県名古屋市の老舗洋菓子・純喫茶ボンボン
5.味仙
創業1962年、元祖・台湾ラーメン！
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/
【名古屋ステーション開発株式会社について】
・所在地：〒453-0015 名古屋市中村区椿町15-27 名駅太閤通口ビル
・代表取締役社長 伊藤 裕次
・設立：1988年3月8日
・事業内容：商業施設等の建設・経営並びに管理
JR線高架下の店舗、駐車場等の開発、貸付及び管理
・公式HP：https://www.nsk-eki.com/