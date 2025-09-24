カプセルトイ専門店『ケンエレスタンド名古屋駅店』10月1日に移転リニューアルオープン

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、施設運営を担う名古屋ステーション開発株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役社長：伊藤 裕次）の協力のもと、名古屋駅直結のショッピングエリア・FASHION ONE内に展開する『ケンエレスタンド名古屋駅店』を、同じエリア内の新たな区画にて、2025年10月1日（水）にリニューアルオープンいたします。

そして今回、リニューアルを記念して、ここでしか手に入らない限定商品「名古屋愛ガチャ」を販売することも決定いたしました。

名古屋の“愛されもん”をそのままアクリルチャームにしました。地元の方はもちろん、観光や出張で訪れる皆さまにも、名古屋ならではの魅力を楽しんでいただけます。

また、ご来店のうえ、ケンエレスタンド公式SNS（Xまたはinstagram）をフォローしていただいているお客様に、数量限定で「ケンエレスタンド 5周年記念ステッカー」を差し上げます。

名古屋ステーション開発株式会社は、駅周辺の商業施設運営を通じて地域の魅力を高めており、今回のリニューアルも地域活性化の一環として位置づけています。

株式会社ケンエレファントと連携することで、名古屋駅エリアのにぎわい創出に寄与してまいります。

【 『ケンエレスタンド名古屋駅店』 店舗概要】

リニューアルオープン日：2025年10月1日（水）

所在地：JR名古屋駅直結 FASHION ONE内 地下鉄桜通線改札近く

営業時間：10:00～20:00（施設に準ずる）

取扱商品：カプセルトイ

記念商品：名古屋愛ガチャ（ケンエレスタンド名古屋駅店、名古屋伏見店 限定販売）

【名古屋愛ガチャ 商品概要】

1.まるや本店

名物・名古屋ひつまぶし！

2.ぴよりん

名古屋コーチンの卵を使った

ひよこ型のプリン「ぴよりん」

3．きしめん 住よし

JR名古屋駅の新幹線ホーム内の

名物きしめん！

4.洋菓子・喫茶ぼんぼん

1949年創業、愛知県名古屋市の老舗洋菓子・純喫茶ボンボン

5.味仙

創業1962年、元祖・台湾ラーメン！

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/

【名古屋ステーション開発株式会社について】

・所在地：〒453-0015 名古屋市中村区椿町15-27 名駅太閤通口ビル

・代表取締役社長 伊藤 裕次

・設立：1988年3月8日

・事業内容：商業施設等の建設・経営並びに管理

JR線高架下の店舗、駐車場等の開発、貸付及び管理

・公式HP：https://www.nsk-eki.com/