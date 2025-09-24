～福岡のごちそうがJR博多駅前広場に大集合～「博多和牛×ふくおかごちそうマルシェin博多駅」開催！
九州旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社、株式会社JR博多シティ、株式会社ヌルボンは、10月３日～５日にかけて「博多和牛×ふくおかごちそうマルシェin博多駅」を開催いたします。
会場では、ブランド創設から20周年を迎えた「博多和牛」や福岡県内の農林水産物や加工品を取り扱う飲食・物販ブースが出店し、JR九州吹奏楽団などによる楽しいステージイベントで会場を盛り上げます。
また、10月３日、４日には各日先着100名さまに福岡県オリジナル品種の温州みかん「早味（はやみ）かん」をプレゼントいたします。皆さまのご来場をお待ちしております。
１ 開催日時
2025年10月３日（金） 14：00 ～ 21：00
10月４日（土）・５日（日） 11：00 ～ 21：00
２ 開催場所
JR博多駅前広場（大屋根イベントスペース）
３ 共催団体
博多和牛販売促進協議会、福岡県農林水産物ブランド化推進協議会、JA全農ミートフーズ株式会社
九州旅客鉄道株式会社、株式会社JR博多シティ、株式会社ヌルボン
４ 協賛団体
福岡県馬事畜産振興協議会、福岡食肉市場株式会社、キリンビール株式会社
５ イベント内容
・博多和牛、早味かん等の福岡県産農林水産物を使用した料理や加工品の販売
・キリンビールの一番搾り生ビールや福岡県産みかんを使用した限定ドリンクの販売
・JR九州吹奏楽団などによる演奏やパフォーマンスによるステージイベント
６ オープニングイベント
（１）10月３日（金）
14:00 オープニング演奏 出演：BeatAll Right
14:35 早味かん配布（先着100名さま）
※13:30より会場にて整理券を配布いたします
（２）10月４日（土）
11:00 オープニング演奏 出演：JR九州吹奏楽団
11:35 早味かん配布（先着100名さま）
※10:30より会場にて整理券を配布いたします
７ 出店団体
８ ステージイベント
